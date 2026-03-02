Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zelenskyj: Rozhovory s Ruskom ostávajú v pláne

Na snímke ukrajinský prezident Vladimír Zelenský. Foto: TASR/AP

Kremeľ minulý piatok potvrdil plány na nové trojstranné rokovania o ukončení vojny na Ukrajine.

Autor TASR
Kyjev 2. marca (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok uviedol, že nové kolo trojstranných mierových rozhovorov s Ruskom a Spojenými štátmi očakávané tento týždeň nebolo po útokoch Izrael a USA na Irán zrušené. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.

Zelenskyj novinárom povedal, že Kyjev zvažuje nové miesto pre rozhovory, ktoré sa mali uskutočniť v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch (SAE), kde došlo k odvetnému iránskemu útoku. Podľa ukrajinského lídra sú potenciálnymi lokalitami Turecko alebo Švajčiarsko.

„Stretnutie bolo predbežne stanovené na 5. - 6. marca a plánovalo sa v Abú Zabí,“ pripomenul Zelenskyj. „Vzhľadom na pokračujúce nepriateľské akcie nemôžeme potvrdiť, že sa toto stretnutie uskutoční v Abú Zabí, ale napriek tomu nikto toto stretnutie nezrušil,“ dodal.

Kremeľ minulý piatok potvrdil plány na nové trojstranné rokovania o ukončení vojny na Ukrajine. V pondelok vyhlásil, že v záujme Ruska je pokračovať v mierových rozhovoroch s Ukrajinou a na ukončenie bojov stále uprednostňuje dosiahnutie diplomatického urovnania.

Mierové rozhovory v posledných týždňoch uviazli, pretože Moskva od Kyjeva požaduje aj zostávajúcu časť Donbasu, ktorú počas štyroch rokov invázie neovládla. Zelenskyj túto požiadavku opakovane odmietol.
