Zelenskyj: Rusi by nemali súťažiť na olympijských hrách 2024 v Paríži

Kyjev 25. januára (TASR) - Ruskí športovci by nemali mať na letných olympijských hrách v Paríži v roku 2024 "žiadne miesto", povedal v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas telefonátu so svojím francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Zelenskyj hovoril so šéfom Elyzejského paláca v deň, keď si Ukrajina pripomínala 11 mesiacov od začiatku invázie ruských okupačných vojsk. Kremeľ odštartoval svoje nevyprovokované vojenské ťaženie proti Kyjevu 24. februára 2022, niekoľko dní po záverečnom ceremoniáli zimných olympijských hier v Pekingu.



Medzinárodný olympijský výbor (MOV) krátko nato zaviedol sankcie voči Rusku a susednému Bielorusku, ktorého územie využili ruské jednotky ako východiskovú základňu pre útok. Od vypuknutia konfliktu sa v Rusku ani v Bielorusku neuskutočnilo žiadne medzinárodné športové podujatie a štátne symboly týchto krajín boli z takýchto významných súťaží odstránené, všíma si AFP.



Predseda MOV Thomas Bach vlani uviedol, že by v roku 2023 rád videl predĺženie športových sankcií voči Rusku a silný ukrajinský tím na nadchádzajúcich letných olympijských hrách v Paríži, ako aj na zimných olympijských hrách v Taliansku v roku 2026.



Zelenskyj v decembri žiadal, aby boli všetci ruskí športovci úplne izolovaní od medzinárodných súťaží.



Ukrajinský prezident Bachovi povedal, že ostro nesúhlasí s názorom olympijského aj paralympijského výboru USA, že ruskí a bieloruskí športovci by mohli súťažiť na parížskych hrách, ak by nemali vlajky svojich krajín.