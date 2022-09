Zelenskyj: Rusi nevpustili do záporožskej elektrárne zahraničné médiá

Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Mariano Grossi, vpravo, odchádza z hotela, pretože misia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu sa pripravuje na návštevu jadrovej elektrárne Záporoží v Záporoží na Ukrajine, štvrtok 1. septembra 2022 . Foto: TASR/AP

Kyjev 2. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok uviedol, že Rusko neumožnilo novinárom sprevádzajúcim tím inšpektorov z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vstup do Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES). TASR správu prevzala z agentúry DPA.Šéf MAAE Rafael Grossi súhlasil s tým, že ukrajinským a zahraničným novinárom bude umožnené v rámci medzinárodnej kontroly navštíviť Ruskom obsadenú jadrovú elektráreň na juhu Ukrajiny,, povedal Zelenskyj vo svojom večernom príhovore.Keď však tím inšpektorov MAAE vedený Grossim dorazil vo štvrtok do elektrárne, ruskí "okupanti" nedovolili novinárom vstúpiť do tejto oblasti, uviedol Zelenskyj.DPA si v tejto súvislosti všíma, že na záberoch zachytávajúcich Grossiho vyhlásenia pre médiá pred jadrovou elektrárňou odvysielaných v ruskej štátnej televízii bolo vidieť len mikrofóny ruských médií. Šéf MAAE neskôr videozáznam z brífingu zverejnil na Twitteri.Zelenskyj zároveň opätovne vyzval na úplnú demilitarizáciu objektu.dodal.Medzinárodní experti z MAAE dorazili do Záporožia, ktoré je pod kontrolou ukrajinských síl, v stredu. Na Ruskom ovládané územie prešiel tím dozornej agentúry OSN vo štvrtok a okolo 12.00 h miestneho času dorazil do elektrárne. Členovia tímu bol oblečení v modrých nepriestrelných vestách a na hlavách mali modré prilby. Časť inšpektorov spolu s Grossim po niekoľkých hodinách elektráreň opustila.Rusko obsadilo Záporožskú jadrovú elektráreň v prvých týždňoch invázie. ZAES sa odvtedy nachádza blízko frontovej línie a v posledných týždňoch prichádza k opakovanému ostreľovaniu jej priľahlých oblastí. Z tohto ostreľovania sa navzájom obviňujú Rusko a Ukrajina.