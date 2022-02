Zelenskyj: Rusi sa snažia obsadiť Černobyľskú atómovú elektráreň

Kyjev 24. februára (TASR) - Ruské jednotky postupujúce na Ukrajinu z Bieloruska vstúpili vo štvrtok do oblasti blízko bývalej černobyľskej jadrovej elektrárne a snažia sa ju obsadiť. Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorého citovali agentúry AFP a Reuters.



"Ruské okupačné sily sa pokúšajú zmocniť Černobyľskej atómovej elektrárne. Naši muži sú ochotní položiť svoje životy, aby sa (jadrová) tragédia z roku 1986 nezopakovala. Informoval som už švédsku premiérku. Ide o vyhlásenie vojny celej Európe," napísal na sociálnej sieti Twitter ukrajinský prezident.



Černobyľská atómová elektráreň sa nachádza približne 16 kilometrov od hraníc s Bieloruskom, na území ktorého sa uskutočnili manévre za účasti zhruba 30.000 ruských vojakov. Niektorí západní predstavitelia sa obávali, že cvičenia by mohli poskytnúť krytie pre plánovanú inváziu.