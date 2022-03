Zelenskyj: Rusi sa v Mariupole dopúšťajú zločinov proti ľudskosti

Na snímke budova regionálnej správy po zásahu rakety vystrelenej ruskou armádou 29. marca 2022 v Mykolajive. Foto: TASR/AP

Kodaň 29. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil v utorok ruské obliehanie a útoky v meste Mariupol za. Vyjadril sa tak vo videoprejave v dánskom parlamente, informuje agentúra AFP.povedal ukrajinský prezident. Brutalitu ruských síl zároveň označil za ešte, než bola tá, ktorú svet zažil cez druhú svetovú vojnu, uvádza agentúra AP.Zelenskyj dánskemu parlamentu povedal tiež to, že utorkový ruský raketový útok na budovu regionálnej správy v juhoukrajinskom meste Mykolajiv si vyžiadal najmenej sedem mŕtvych a 22 zranených osôb. Na mieste sú podľa jeho slov stále záchranári, ktorí pátrajú po preživších.Gubernátor Mykolajivskej oblasti Vitalij Kim prostredníctvom aplikácie Telegram zverejnil fotografiu s obrovskou dierou v strede zasiahnutej deväťposchodovej budovy. Ruské sily zároveň obvinil z toho, že s útokom naschvál čakali, dokým bude v budove viac ľudí, ktorí prišli do práce.Kim už skôr oznámil, že hoci väčšina ľudí vo vnútri budovyzraneniam, niekoľko civilistov a príslušníkov ukrajinskej armády je nezvestných.Zelenskyj sa v poslednom čase prihovoril poslancom parlamentom mnohých krajín. V stredu by mal prostredníctvom videoprejavu vystúpiť v nórskom parlamente, približuje AP.