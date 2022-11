Zelenskyj: Rusi v Chersone pred útekom zničili kľúčovú infraštruktúru

Kyjev 13. novembra (TASR) - Ruské sily pred útekom zničili kľúčovú infraštruktúru v meste Cherson na juhu Ukrajiny, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Rusi "majú všade rovnaký cieľ: čo najviac ponížiť ľudí. Ale my všetko obnovíme, verte mi," uviedol Zelenskyj v sobotnom videopríhovore. "Pred útekom z Chersonu okupanti zničili všetku kritickú infraštruktúru: komunikácie, vodu, teplo, elektrinu," priblížil.



Úrady sa v rámci úsilia o stabilizáciu regiónu museli podľa slov Zelenského vysporiadať s takmer 2000 mínami, nástražnými drôtmi a nevybuchnutými delostreleckými granátmi, ktoré tam zanechali odchádzajúci Rusi.



Zelenskyj opísal bitky v Doneckej oblasti na východe krajiny ako pekelné, keďže promoskovské sily tam zvádzajú oveľa tvrdší boj po tom, čo Rusko v piatok ustúpilo z jediného regionálneho hlavného mesta, ktoré dobylo od začiatku vojny vo februári.



"Tam je to jednoducho peklo - každý deň sa tam odohrávajú mimoriadne tvrdé bitky. Naše jednotky sa však bránia statočne - odolávajú hroznému tlaku útočníkov a držia naše obranné línie," povedal.



Úspech Ukrajiny v Chersonskej oblasti, kde ukrajinská armáda ovláda už viac ako 60 lokalít, ako aj na iných miestach, čiastočne ťažil z odporu v Doneckej oblasti, a to aj napriek opakovaným ruským útokom, dodal Zelenskyj.