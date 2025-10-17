< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Ruské drony zasiahli civilnú infraštruktúru v Kryvom Rihu
Ukrajinský líder chce so šéfom Bieleho domu rokovať o posilnení ukrajinskej protivzdušnej obrany a možnosti úderov hlboko v ruskom vnútrozemí.
Autor TASR
Washington 17. októbra (TASR) - Rusko pri dronovom útoku v noci na piatok zasiahlo civilnú infraštruktúru v ukrajinskom Kryvom Rihu, rodnom meste ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý sa momentálne nachádza vo Washingtone. O útoku informoval Zelenskyj na sieti X. Podľa neho v ukrajinskom vzdušnom priestore lietali desiatky útočných dronov a spozorované boli aj rakety, píše TASR podľa správy stanice BBC.
Starosta Kryvého Rihu a zároveň šéf mestskej správy Olexandr Vilkul oznámil, že ruské sily podnikli masívny útok bezpilotnými lietadlami na mesto v Dnepropetrovskej oblasti, odkiaľ hlásili viac než desať výbuchov. Ukrajinské letectvo taktiež informovalo o ruských dronoch nad mestom a vyzývalo obyvateľov, aby sa ukryli. Prípadné zranenia či škody bezprostredne po ruskom útoku neboli známe.
„Pre Rusko sa nič nezmenilo – naďalej terorizuje život na Ukrajine,“ uviedol Zelenskyj, ktorého v piatok v Bielom dome prijme americký prezident Donald Trump. Ten vo štvrtok informoval, že sa pravdepodobne do dvoch týždňov stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Budapešti s cieľom zistiť, či dokážu ukončiť „neslávnu“ vojnu na Ukrajine.
Ukrajinský líder chce so šéfom Bieleho domu rokovať o posilnení ukrajinskej protivzdušnej obrany a možnosti úderov hlboko v ruskom vnútrozemí. Zelenskyj uviedol, že Trumpovi počas telefonátov v uplynulých dňoch predostrel víziu o počte amerických rakiet Tomahawk, ktoré Ukrajina potrebuje na pokračovanie vojenských operácií proti Rusku.
V posledných týždňoch podľa Zelenského neprešla jediná noc bez ruských útokov na Ukrajinu. Väčšina z nich podľa neho cieli na energetickú a inú infraštruktúru. Je presvedčený, že Rusko bude nútené zastaviť vojnu, keď už ju nebude môcť ďalej viesť.
„Skutočná ochota Ruska k mieru sa neprejavuje v slovách – tých mal Putin vždy dosť – ale v zastavení útokov a zabíjania. A práve v tom má problém. Preto je pre Ukrajinu každý systém protivzdušnej obrany dôležitý na záchranu životov. Každé rozhodnutie, ktoré nás dokáže posilniť, nás približuje ku koncu vojny,“ dodal.
V predchádzajúcom príspevku, ktorým reagoval na telefonát Trumpa s Putinom, napísal, že Rusko sa snaží obnoviť dialóg o urovnaní vojny, akonáhle počuje o amerických raketách Tomahawk. O ich prípadnej dodávke Ukrajine sa Trump a Putin zhovárali počas telefonického rozhovoru, ako potvrdil poradca šéfa Kremľa Dmitrij Ušakov.
Trump sa po telefonáte k možnému dodaniu Tomahawkov vyjadril zdržanlivejšie, keď povedal, že USA tieto rakety potrebujú. Ešte v nedeľu pritom varoval, že by ich Kyjevu mohol dodať, ak Moskva neukončí vojnu na Ukrajine. Podľa Putina by takýto krok ohrozil mierové riešenie konfliktu.
