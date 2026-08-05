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Zelenskyj: Ruské útoky na Kyjev a okolie si vyžiadali 17 obetí
Rusko podľa Zelenského vyslalo na územie Ukrajiny 115 dronov, 24 balistických rakiet a štyri strely Oniks alebo Zirkon.
Autor TASR
Kyjev 5. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu uviedol, že nočné ruské útoky na Kyjev a priľahlé oblasti si vyžiadali 17 mŕtvych a 44 zranených. Informoval o tom na sociálnej sieti X, píše TASR.
„Doteraz bolo pri masívnom ruskom útoku na Kyjev a Kyjevskú oblasť hlásených 44 zranených. Ďalších 17 ľudí, žiaľ, zahynulo. Moja úprimná sústrasť ich rodinám a blízkym,“ napísal ukrajinský prezident.
Rusko podľa Zelenského vyslalo na územie Ukrajiny 115 dronov, 24 balistických rakiet a štyri strely Oniks alebo Zirkon. Hlavnými cieľmi boli vraj sklady patriace civilným podnikom, ale aj infraštruktúra či železničná stanica.
Protivzdušná obrana podľa ukrajinského prezidenta mohla zachrániť životy obetí. „Je veľmi dôležité, aby naši partneri pochopili, že omeškania v dodávkach alebo neochota poskytnúť protibalistické systémy priamo vedú k takýmto hrozným stratám a deštrukcii,“ napísal Zelenskyj.
Tí, ktorí nie sú zatiaľ pripravení zohrávať aktívnejšiu úlohu pri dodávaní, môžu podľa Zelenského pomôcť zavedením nových sankcií. „Významná časť ruskej produkcie balistických rakiet stále nie je sankcionovaná. Ani teraz. Sú potrebné nové kroky - od G7, Európskej únie a všetkých, ktorí podporujú ochranu životov,“ dodal.
Kyjev a priľahlé oblasti boli v noci opäť cieľom ruských útokov. Obete ukrajinské úrady hlásili z mesta Brovary na predmestí Kyjeva, z okolia Buče a Fastivu.
Ukrajinské letectvo oznámilo, že sa mu počas noci nepodarilo zostreliť ani jednu ruskú raketu. Ruská armáda podľa vyhlásenia útočila 115 dronmi a 28 vysokorýchlostnými raketami vrátane balistických.
Ruské ministerstvo obrany nočné letecké údery označilo za rozsiahly útok proti logistickým a distribučným centrám vojenských dodávok Ukrajiny.
„Doteraz bolo pri masívnom ruskom útoku na Kyjev a Kyjevskú oblasť hlásených 44 zranených. Ďalších 17 ľudí, žiaľ, zahynulo. Moja úprimná sústrasť ich rodinám a blízkym,“ napísal ukrajinský prezident.
Rusko podľa Zelenského vyslalo na územie Ukrajiny 115 dronov, 24 balistických rakiet a štyri strely Oniks alebo Zirkon. Hlavnými cieľmi boli vraj sklady patriace civilným podnikom, ale aj infraštruktúra či železničná stanica.
Protivzdušná obrana podľa ukrajinského prezidenta mohla zachrániť životy obetí. „Je veľmi dôležité, aby naši partneri pochopili, že omeškania v dodávkach alebo neochota poskytnúť protibalistické systémy priamo vedú k takýmto hrozným stratám a deštrukcii,“ napísal Zelenskyj.
Tí, ktorí nie sú zatiaľ pripravení zohrávať aktívnejšiu úlohu pri dodávaní, môžu podľa Zelenského pomôcť zavedením nových sankcií. „Významná časť ruskej produkcie balistických rakiet stále nie je sankcionovaná. Ani teraz. Sú potrebné nové kroky - od G7, Európskej únie a všetkých, ktorí podporujú ochranu životov,“ dodal.
Kyjev a priľahlé oblasti boli v noci opäť cieľom ruských útokov. Obete ukrajinské úrady hlásili z mesta Brovary na predmestí Kyjeva, z okolia Buče a Fastivu.
Ukrajinské letectvo oznámilo, že sa mu počas noci nepodarilo zostreliť ani jednu ruskú raketu. Ruská armáda podľa vyhlásenia útočila 115 dronmi a 28 vysokorýchlostnými raketami vrátane balistických.
Ruské ministerstvo obrany nočné letecké údery označilo za rozsiahly útok proti logistickým a distribučným centrám vojenských dodávok Ukrajiny.