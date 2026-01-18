< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Ruské útoky pripravili o život dvoch ľudí, desiatky zranili
Kyjev tvrdí, že Moskva sa snaží zvýšiť tlak na krajinu, aby ju prinútila prijať mierový plán za ruských podmienok.
Autor TASR
Kyjev 18. januára (TASR) - Najmenej dvaja ľudia prišli o život a desiatky ďalších utrpeli zranenia pri najnovších ruských útokoch na Ukrajinu, uviedol v nedeľu tamojší prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.
„Vyjadrujem sústrasť ich rodinám a blízkym,“ napísal Zelenskyj v nedeľu ráno v príspevku na sociálnych sieťach.
Ako spresnil, Rusko v noci na nedeľu útočilo na Ukrajinu viac než 200 dronmi. Zasiahnutá bola Sumská, Charkovská, Dnepropetrovská, Záporožská, Chmeľnycká a Odeská oblasť.
Zelenskyj opätovne vyzval spojencov Ukrajiny, aby svoju podporu pre Kyjev zvýšili, píše DPA.
„Len tento týždeň to bolo dovedna viac než 1300 útočných dronov, približne 1050 navádzaných leteckých bômb a 29 rakiet rôzneho typu. Preto Ukrajina potrebuje väčšiu ochranu - predovšetkým viac rakiet pre protivzdušnú obranu,“ napísal Zelenskyj.
Rusko denne podniká útoky, ktoré často cielia na energetickú infraštruktúru Ukrajiny a spôsobujú rozsiahle výpadky elektriny a kúrenia, pripomína DPA. Zelenskyj obvinil Moskvu zo „zámerného naťahovania“ diplomatického úsilia o ukončenie vojny, pričom medzitým útočí na Ukrajinu.
Kyjev tvrdí, že Moskva sa snaží zvýšiť tlak na krajinu, aby ju prinútila prijať mierový plán za ruských podmienok.
Po ukrajinských protiútokoch došlo aj v ruských oblastiach k výpadkom prúdu, píše nemecká agentúra. Ruské ministerstvo obrany v nedeľu uviedlo, že bolo zostrelených 63 ukrajinských dronov, ale ako vo väčšine prípadov neposkytlo podrobnosti o žiadnych škodách ani prípadných obetiach, dodáva DPA.
