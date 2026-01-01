< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Ruské útoky vniesli vojnu aj do nového roka
Rusko zámerne prenáša vojnu do nového roka – cez noc vypustilo proti Ukrajine viac ako dvesto útočných dronov, povedal Zelenskyj.
Autor TASR
Kyjev 1. januára (TASR) - Rusko najnovšími útokmi na Ukrajinu „prenáša vojnu do nového roka“, povedal vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakcii na nočné útoky Moskvy na energetickú infraštruktúru, TASR píše podľa agentúry AFP.
„Rusko zámerne prenáša vojnu do nového roka – cez noc vypustilo proti Ukrajine viac ako dvesto útočných dronov,“ povedal Zelenskyj na sociálnych sieťach a dodal, že „cieľmi bola naša energetická infraštruktúra“.
Guvernér okupovanej časti Chersonskej oblasti dosadený Moskvou vo štvrtok povedal, že útoky ukrajinských dronov si vyžiadali najmenej 20 obetí.
„Tri bezpilotné lietadlá zasiahli kaviareň a hotel na pobreží Čierneho mora v Chorly. Podľa predbežných správ bolo zranených viac ako 50 ľudí a 24 ľudí bolo zabitých,“ uviedol na sociálnej sieti Telegram Vladimir Saldo.
Ruský vyšetrovací výbor uviedol, že začal vyšetrovanie útoku, pri ktorom „zahynulo viac ako 20 ľudí a mnoho ďalších bolo zranených“.
„Rusko zámerne prenáša vojnu do nového roka – cez noc vypustilo proti Ukrajine viac ako dvesto útočných dronov,“ povedal Zelenskyj na sociálnych sieťach a dodal, že „cieľmi bola naša energetická infraštruktúra“.
Guvernér okupovanej časti Chersonskej oblasti dosadený Moskvou vo štvrtok povedal, že útoky ukrajinských dronov si vyžiadali najmenej 20 obetí.
„Tri bezpilotné lietadlá zasiahli kaviareň a hotel na pobreží Čierneho mora v Chorly. Podľa predbežných správ bolo zranených viac ako 50 ľudí a 24 ľudí bolo zabitých,“ uviedol na sociálnej sieti Telegram Vladimir Saldo.
Ruský vyšetrovací výbor uviedol, že začal vyšetrovanie útoku, pri ktorom „zahynulo viac ako 20 ľudí a mnoho ďalších bolo zranených“.