Zelenskyj: Rusko a Ukrajina sú pripravené vymeniť si 500 zajatcov

Kyjev 4. júna (TASR) - Ukrajina a Rusko sú podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pripravené vymeniť si tento víkend 500 vojnových zajatcov. Dohodu o tejto veci strany uzavreli na pondelkových priamych rokovaniach v Istanbule. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy agentúry AFP.



„Ruská strana nám oznámila, že tento víkend - v sobotu a v nedeľu - bude môcť vymeniť 500 ľudí, 500 našich vojakov,“ vyhlásil Zelenskyj na tlačovej konferencii v Kyjeve. Ozrejmil, že Ukrajina bude pripravená Rusku odovzdať rovnaký počet zajatcov.



Pokiaľ by k nej došlo, išlo by už o druhú väčšiu výmenu vojnových zajatcov po priamych rokovaniach znepriatelených strán v Istanbule. Po prvom kole rozhovorov si Kyjev a Moskva vymenili tisícku vojakov.



Zelenskyj tiež na tlačovej konferencii kritizoval Rusko, ktoré podľa neho vedie rozhovory o ukončení vojny len preto, aby americký prezident Donald Trump odložil prijatie nových protiruských sankcií. „Urobili to, aby Spojeným štátom demonštrovali, že sú konštruktívni. Prečo? Aby dosiahli odklad (sankcií), ktorý závisí osobne od prezidenta Trumpa,“ myslí si ukrajinský prezident.