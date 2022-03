Zelenskyj: Rusko chce Európu rozdeliť novým „berlínskym“ múrom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa prostredníctvom videokonferencie prihovoril poslancom nemeckého Spolkového snemu 17. marca 2022 v Berlíne. Foto: TASR/AP

Berlín/Kyjev 17. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v štvrtkovom online prejave k poslancom nemeckého Spolkového snemu (Bundestagu) vyzval kancelára Olafa Scholza, aby pomohol zrútiť nový múr, ktorý stavia v Európe putinovské Rusko. Odkazoval tým na niekdajší Berlínsky múr, ktorý bol v časoch studenej vojny symbolom rozdeleného Nemecka aj Európy.TASR informuje na základe správy agentúry AFP a nemeckých médií.varoval Zelenskyj, ktorého citoval denník Die Welt.apeloval Zelenskyj.dodal.Vo svojom príhovore ukrajinský prezident citoval bývalého amerického prezidenta Ronalda Reagana, ktorý v roku 1987 slovamivyzýval vtedajšieho lídra Sovietskeho zväzu Michaila Gorbačova, aby zbúral Berlínsky múr, ktorý od roku 1961 do novembra 1989 rozdeľoval západný a východný Berlín.Podľa Zelenského takýto, hoci nie v podobe fyzickej bariéry, teraz vyrastá medzi Ukrajinou a Západom, ktorý podľa neho nerobí dosť pre záchranu Ukrajincov pred ruskou agresiou.uviedol prezident Ukrajiny.povedal. Jeho krajina bojuje, dodal s tým, že Ukrajina potrebuje pomoc Západu.Zelenskyj tiež poznamenal, že doterajšie sankcie zrejme nie sú dostatočné na to, aby Moskvu primäli k ukončeniu vojny. Naliehavo vyzval Nemecko na zvýšenie podpory pre Ukrajinu a kritizoval skutočnosť, že Moskva vyvíja tlak na Berlín prostredníctvom dodávok ropy a plynu.povedal ukrajinský prezident s tým, že Kyjev dlho od Berlína počúval len to, že ide výlučne o ekonomický projekt.Nemeckých poslancov tiež upozornil na doposiaľ neúspešné snahy Kyjeva o členstvo v NATO a Európskej únii. Všetky tieto skutočnosti sú podľa jeho slovna výstavbu nového múru rozdeľujúceho Európu, píše denník Die Süddeutsche Zeitung.