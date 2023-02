Zelenskyj: Rusko chce vojnou proti Ukrajine zničiť slobodu Európy

Brusel 9. februára (TASR) - Rusko sa vojnou na Ukrajine snaží zničiť slobodu Európy. Týmito slovami začal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj svoj prejav na spoločnej tlačovej besede s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom a predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, ktorá sa konala počas summitu EÚ v Bruseli, informuje spravodajca TASR.



Zelenskyj hovoril po ukrajinsky pred stovkami novinárov krátko predtým, než absolvoval sériu súkromných diskusii s lídrami členských krajín EÚ.



"Rusko má rôzne nástroje ako útočiť a tento súbor nástrojov nie je len proti pobaltským krajinám, Poľsku, Ukrajine alebo iným krajinám," povedal. Zároveň upozornil, že Ukrajina "nikdy nechcela túto vojnu".



Zelenskyj pochválil lídrov EÚ za ich podporu a pochopenie, že v Európe by nemali byť žiadne "šedé zóny". Dodal, že "jednota Európy je základnou cestou k bezpečnosti". Zdôraznil, že slobodnú Európu si nemožno predstaviť bez slobodnej Ukrajiny.



Podľa jeho slov sa snaha Ukrajiny o členstvo v EÚ stane "ďalším základným kameňom našej spoločnej bezpečnosti".



Zelenskyj poďakoval európskym vládam za ich ekonomickú podporu, sankčné balíčky, prijatie miliónov ukrajinských utečencov v Európe, ktorí naživo spoznávajú hodnoty EÚ, a zároveň poďakoval aj za vojenskú pomoc, kde vidí možnosť ďalších dodávok.



"Potrebujeme delá, muníciu, moderné tanky, rakety dlhého doletu a moderné stíhačky," povedal s dôrazom na to, že EÚ s Kyjevom musí zvýšiť dynamiku spolupráce. "Musíme to urobiť rýchlejšie ako agresor, ktorý sa snaží mobilizovať svoj potenciál," opísal situáciu na bojisku.



V prípade ďalších sankcií EÚ voči Rusku Zelenskyj uviedol, že Únia musí byť aktívnejšia a ako ďalšiu oblasť sankcií označil jadrovú energiu, drony, raketový priemysel a ruský IT sektor.



V neposlednom rade vyzval na zaistenie spravodlivosti, čo znamená aj zriadenie medzinárodného súdu pre vojnové zločiny na Ukrajine a kompenzačný mechanizmus pre poškodených.



Von der Leyenová pred médiami uviedla, že eurokomisia v najbližších dňoch predstaví desiaty balík sankcií proti Rusku. Spresnila, že sankcie zasiahnu viacerých vojenských a politických vodcov Ruska a zamerajú sa aj na šíriteľov propagandy, ktorí zamorujú verejnú mienku v Rusku i v zahraničí. Podľa jej slov dopad nových sankcií v podobe dodatočných zákazov vývozu bude najmenej desať miliárd eur na úkor ruskej ekonomiky.



Šéfka EK zdôraznila, že EÚ podporuje Ukrajinu, aby vyhrala túto vojnu a tiež, aby vyhrala mier, ktorý bude po nej nasledovať. "Rusko musí zaplatiť za spôsobenú skazu a preliatu krv," uviedla. Pripomenula, že od začiatku vojny EÚ poskytla Ukrajine 67 miliárd eur v podobe finančnej, humanitárnej aj vojenskej pomoci a tiež starostlivosť o milióny ukrajinských utečencov na svojom území, pričom "stále je možné urobiť ešte viac".



Charles Michel ocenil pokrok, ktorý Ukrajina len za niekoľko mesiacov urobila na svojej integračnej ceste do EÚ aj napriek vojne, v ktorej bojuje. Potvrdil, že pri podpore Ukrajiny existuje európska jednota a skonštatoval, že "EÚ je Ukrajina, Ukrajina je Európa a spoločne vytvárame európsky dom".