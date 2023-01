Zelenskyj: Rusko chce využiť vianočné prímerie ako zásterku

Kyjev 6. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok povedal, že Rusko sa snaží o prímerie, ktoré by mohlo použiť ako zásterku na zastavenie postupu Ukrajincov v oblasti Donbas na východe krajiny. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Teraz chcú využiť Vianoce ako zásterku, aby aspoň na chvíľu zastavili postup našich chlapcov v Donbase a priblížili k našim pozíciám techniku, muníciu a zmobilizované jednotky," povedal Zelenskyj vo svojom večernom príhovore k občanom.



"Čo to prinesie? Len ďalší nárast počtu obetí," dodal.



Ruský prezident Vladimir Putin dal vo štvrtok ruskému ministrovi obrany Sergejovi Šojguovi pokyn, aby od 6. januára 2023 12.00 h (10.00 h SEČ) do 7. januára 2023 24.00 h (22.00 h SEČ) zaviedol prímerie pozdĺž celej frontovej línie.



Šéf Kremľa tak rozhodol po tom, ako patriarcha Kirill žiadal prímerie počas pravoslávnych Vianoc, ktoré sa v Rusku i na Ukrajine slávia v piatok a sobotu.



Zelenského poradca Mychajlo Podoľak označil za "pokrytectvo" vyhlásenie prímeria Ruskom počas pravoslávnych Vianoc na Ukrajine. "Ruská federácia musí opustiť okupované územia. Len vtedy budeme mať dočasné prímerie," napísal Podoľak na Twitteri.