Zelenskyj: Rusko chystá teroristický útok na Záporožskú elektráreň

Moskva/Kyjev/Londýn 22. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok uviedol, že ukrajinské tajné služby dostali informácie, podľa ktorých Rusko zvažuje uskutočnenie "teroristického" útoku v Záporožskej jadrovej elektrárni (ZAES) na juhu Ukrajiny.



Kremeľ toto Zelenského tvrdenie odmietol s tým, že ide o "ďalšiu lož", informovala agentúra AFP.



Zelenskyj vo svojom vyhlásení zverejnenom aj v aplikácii Telegram uviedol, že Ukrajina tieto informácie zdieľa so všetkými svojimi zahraničnými partnermi - štátmi i medzinárodnými organizáciami.



Zelenskyj upozornil na to, že by šlo o teroristický čin s únikom rádioaktívneho žiarenia, ktoré "nepozná štátne hranice a koho zasiahne, závisí len od smeru vetra".



Zdôraznil, že jadrové elektrárne "nikdy a nikde" nesmú byť terčom teroristického útoku.



"Tentoraz by to nemalo byť ako s Kachovkou: svet bol (teraz) varovaný, takže svet môže a má konať," prízvukoval Zelenskyj, pričom mal na mysli poškodenie priehrady Kachovskej vodnej elektrárne v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny.



Po pretrhnutí Kachovskej priehrady na rieke Dneper, ku ktorému došlo 6. júna, bolo vodou zaplavené rozľahlé územie Chersonskej oblasti, tisíce ľudí boli nútené evakuovať sa a objavili sa aj obavy z ekologickej katastrofy i vypuknutia epidémií infekčných chorôb.



Voda z kachovskej vodnej nádrže bola určená aj na ochladzovanie reaktorov Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorá je vzdialená len niekoľko kilometrov. Miestne obyvateľstvo sa preto teraz obáva jadrovej havárie. Ukrajinské úrady však ubezpečujú, že situácia je pod kontrolou.



Záplavy si vyžiadali aj obete na životoch - Ukrajina, ktorá ovláda pravý breh Dnepra, hlási najnovšie 21 obetí a 31 nezvestných. Na Ruskom okupovanom ľavom brehu stúpol počet obetí záplav na 46, informovala vo štvrtok britská stanica BBC.



Z poškodenia Kachovskej priehrady sa navzájom obviňujú Kyjev a Moskva.



Ruské jednotky okupujú areál ZAES od začiatku marca minulého roku - od prvých dní vojny, ktorú Rusko voči Ukrajine rozpútalo 24. februára 2022. Elektráreň sa viackrát stala terčom ostreľovania, z ktorého sa navzájom obviňovali Rusko a Ukrajina. Táto situácia opakovane vyvoláva obavy z jadrovej katastrofy.



Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v súvislosti s tvrdením Zelenského o pripravovanej provokácii v ZAES uviedol, že ide o ďalšiu lož.



Pripomenul, že nedávno došlo ku kontaktom s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE). "Videli všetko, všetko, čo chceli vidieť," dodal Peskov s tým, že Rusko a MAAE deklarovali záujempokračovať v dialógu.