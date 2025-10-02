< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Rusko je schopné narušiť vzdušný priestor všade v Európe
Na rokovanie EPC v Kodani je pozvaných 47 hláv štátov a vlád z európskych krajín.
Autor TASR
Kodaň 2. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok na summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) varoval, že Rusko má kapacity narušiť vzdušný priestor kdekoľvek v Európe. Podľa neho bolo vždy cieľom Moskvy okrem dobytia Ukrajiny aj „rozbiť Západ a najmä Európu“, informuje TASR na základe správy agentúry AFP a televízie Sky News.
„Ak sa Rusi odvážia vyslať drony proti Poľsku alebo porušiť vzdušný priestor severských európskych krajín, znamená to, že sa to môže stať kdekoľvek,“ povedal Zelenskyj na summite v Kodani.
„V západnej Európe aj na juhu potrebujeme rýchlu a efektívnu reakciu a obranné sily, ktoré vedia, ako sa vysporiadať s dronmi,“ dodal ukrajinský prezident a ponúkol vojnové skúsenosti Kyjeva na pomoc v boji proti tejto hrozbe.
Podľa Zelenského sú dronové útoky Moskvy znakom, že sa krajina cíti „dosť odvážne na to, aby eskalovala túto vojnu“. Dodal, že európske krajiny budú musieť spolupracovať, aby eskalácii zo strany Ruska zabránili.
Na rokovanie EPC v Kodani je pozvaných 47 hláv štátov a vlád z európskych krajín. Predseda vlády SR Robert Fico sa na summite EPC nezúčastní zo zdravotných dôvodov.
„Ak sa Rusi odvážia vyslať drony proti Poľsku alebo porušiť vzdušný priestor severských európskych krajín, znamená to, že sa to môže stať kdekoľvek,“ povedal Zelenskyj na summite v Kodani.
„V západnej Európe aj na juhu potrebujeme rýchlu a efektívnu reakciu a obranné sily, ktoré vedia, ako sa vysporiadať s dronmi,“ dodal ukrajinský prezident a ponúkol vojnové skúsenosti Kyjeva na pomoc v boji proti tejto hrozbe.
Podľa Zelenského sú dronové útoky Moskvy znakom, že sa krajina cíti „dosť odvážne na to, aby eskalovala túto vojnu“. Dodal, že európske krajiny budú musieť spolupracovať, aby eskalácii zo strany Ruska zabránili.
Na rokovanie EPC v Kodani je pozvaných 47 hláv štátov a vlád z európskych krajín. Predseda vlády SR Robert Fico sa na summite EPC nezúčastní zo zdravotných dôvodov.