Zelenskyj: Rusko mohlo získať technológiu od Číny bez jej vedomia

Kyjev 23. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu naznačil, že Rusko mohlo získať technológiu na výrobu dronov od Číny bez toho, aby o tom Peking skutočne vedel. Čínski občania podľa Zelenského pracujú v zariadení na výrobu bezpilotných lietadiel v Rusku a s Moskvou uzavreli dohodu bez vedomia Číny. TASR o tom informuje podľa stanice Sky News.



Zelenskyj minulý týždeň povedal, že Kyjev má informácie o tom, že Čína dodáva zbrane Rusku, ktoré už viac ako tri roky vedie vojnu proti Ukrajine a je si vedomá, že Rusko verbuje jej občanov do do bojov. Kyjev podľa jeho slov vie o najmenej 155 čínskych občanoch na fronte. Dvoch z nich ukrajinské sily zajali v Doneckej oblasti.



Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí si v utorok predvolalo čínskeho veľvyslanca, aby vyjadrilo „vážne znepokojenie“ v súvislosti so správami, že čínski vojaci bojujú v ruskej armáde a čínske spoločnosti pomáhajú vyrábať vojenský materiál pre Moskvu. Peking tieto tvrdenia následne poprel.



Ukrajina sa teraz podľa Zelenského domnieva, že Rusko mohlo ukradnúť technológiu dronov od Číny bez jej vedomia - uzavretím dohody s čínskymi občanmi pracujúcimi v ruskej výrobni nezávisle od súhlasu čínskeho vedenia. Ukrajinských predstaviteľov poveril, aby oficiálnou cestou zaslali čínskej vláde informácie o týchto zisteniach.



„Osobitne som požiadal ukrajinskú bezpečnostnú službu, aby čínskej strane odovzdala informácie širšieho charakteru týkajúce sa čínskych občanov, ktorí pracujú v továrni na drony,“ dodal Zelenskyj.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí na otázku o najnovších tvrdeniach Kyjeva uviedlo, že sa dôrazne stavia proti „nepodloženým obvineniam a politickej manipulácii“.