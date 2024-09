Zelenskyj: Rusko musí byť prinútené k mieru

New York 25. septembra (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vyhlásil, že Rusko možno k mieru len prinútiť. Na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN tiež odsúdil Irán a Severnú Kóreu ako "komplicov" v tejto vojne, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry AFP a Reuters.



Zelenskyj na mimoriadnom zasadnutí BR OSN, na ktorom bol aj zástupca Ruska, označil výzvy Moskvy na dialóg za neúprimné.



"Vieme, že niektorí vo svete chcú hovoriť s (ruským prezidentom Vladimirom) Putinom, aby si od neho možno vypočuli, že je rozčúlený, pretože si uplatňujeme svoje právo brániť našich obyvateľov," povedal Zelenskyj s tým, že takéto názory sú "šialenstvo".



"Putin porušil toľko medzinárodných noriem a pravidiel, že sa sám nezastaví. Rusko môže byť k mieru len prinútené a to je presne to, čo je potrebné – prinútiť Rusko k mieru," vyhlásil ukrajinský líder.



Kritizoval tiež Teherán a Pchjongjang, ktoré západné spravodajské služby obviňujú z dodávok zbraní Rusku. "Rusko nemá nijaký legitímny dôvod robiť z Iránu a Severnej Kórey de facto komplicov vo svojej zločinnej vojne v Európe, keď ich zbrane nás zabíjajú, zabíjajú Ukrajincov," uviedol Zelenskyj.



Ukrajinský prezident v utorok vystúpi vo všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia OSN v New Yorku a vo štvrtok sa v Bielom dome vo Washingtone stretne s prezidentom USA Joeom Bidenom.



Očakáva sa, že Zelenskyj Bidenovi predloží svoj návrh, ktorý označuje za plán víťazstva. Spojené štáty navštívil pred novembrovými voľbami, pred ktorými prezidentský kandidát republikánov Donald Trump spochybňuje pokračujúcu podporu pre Ukrajinu.