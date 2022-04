Zelenskyj: Rusko musí navždy opustiť medzinárodné spoločenstvo

Kyjev 14. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom príhovore k národu uviedol v noci na štvrtok, že Rusko by malo navždy opustiť medzinárodné spoločenstvo, ak sa mu nepodarí dosiahnuť mierovú dohodu v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. TASR správu prevzala od spravodajskej televízie BBC.



"Buď sa ruské vedenie naozaj bude snažiť dosiahnuť mier, alebo v dôsledku tejto vojny navždy opustí medzinárodné spoločenstvo," vyhlásil Zelenskyj.



Ukrajinský prezident okrem toho hovorili aj o narastajúcom počte ruských útokov na východe a juhu Ukrajiny. "Všetka táto horúčkovitá činnosť okupantov svedčí v prvom rade o ich neistote," vyhlásil Zelenskyj.



"Aj napriek značným zásobám sovietskeho vojenského vybavenia a veľkému počtu vojakov... ruské jednotky pochybujú o svojej schopnosti nás zlomiť, zlomiť Ukrajinu. Urobíme všetko pre to, aby boli ich pochybnosti opodstatnené," vyhlásil najvyšší ukrajinský predstaviteľ.



Zelenskyj vo svojom príhovore tiež potvrdil, že v stredu navštívili ukrajinské mesto Buča forenzní experti z Medzinárodného trestného súdu (ICC), aby tam vyšetrili možné vojnové zločiny, píše denník The Guardian.



"Je neodvratné, aby ruská armáda niesla zodpovednosť za vojnové zločiny. Všetkých ich dotiahneme pred súd a nie len za to, čo sa stalo v Buči," uviedol ukrajinský prezident. Ten zároveň vyzval k opatrnosti ľudí vracajúcich sa do svojich domovov v oblastiach, z ktorých sa prednedávnom stiahli ruské vojská.



Zelenskyj okrem toho zopakoval aj svoju výzvu na úplné zakázanie ruskej ropy. "Európska únia musí prestať sponzorovať ruskú vojenskú mašinériu," vyhlásil.



Vo svojom príhovore ukrajinský prezident podľa agentúry AP tiež poďakoval Spojeným štátom za novú vojenskú pomoc v hodnote 800 miliónov dolárov a vyjadril tiež vďačnosť za stredajšiu návštevu Ukrajiny prezidentom Poľska, Estónska, Litvy a Lotyšska.