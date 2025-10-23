< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Rusko musí zaplatiť za vojnu, EÚ by mala využiť aktíva
Zelenskyj na tlačovej konferencii poprel, že by vedel o údajnom 12-bodovom mierovom pláne, ktorý podľa agentúry Bloomberg pripravujú ukrajinskí a európski predstavitelia.
Autor TASR
Brusel 23. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok v Bruseli vyjadril nádej, že lídri Európskej únie sa posunú vpred s plánom poskytnúť Kyjevu novú finančnú pomoc prostredníctvom takzvanej „reparačnej pôžičky“. Tá by bola financovaná zo zmrazených aktív Ruskej centrálnej banky, informuje osobitný spravodajca TASR.
„Dúfam, že (lídri krajín EÚ) prijmú politické rozhodnutie, pozitívne rozhodnutie, akýmkoľvek spôsobom, aby pomohli Ukrajine finančne,“ vyhlásil Zelenskyj na tlačovej konferencii po rokovaniach v Európskej rade. „Rusko prinieslo vojnu na našu zem, a preto musí za túto vojnu zaplatiť,“ zdôraznil.
Podľa jeho slov sa Moskva „veľmi obáva“ možnosti, že Únia iniciatívu odobrí. Lídri sa v otázke pôžičky „blížia k dohode“, poznamenal.
Podporenie plánu zatiaľ nie je isté – belgický premiér Bart De Wever pri príchode na summit vyhlásil, že urobí „všetko pre to“, aby ju zablokoval, ak nebudú splnené jeho podmienky. Pre tento bod bola aj prerušená diskusia o Ukrajine a lídri členských krajín sa k nej majú vrátiť popoludní.
Európska komisia navrhla, aby sa ruské aktíva zmrazené v Európe použili na poskytnutie takzvanej „reparačnej pôžičky“ pre Ukrajinu vo výške 140 miliárd eur. Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová zdôraznila, že nejde o ich zhabanie a Kyjev by pôžičku splácal až vtedy, ak by Rusko uhradilo vojnové reparácie. V súčasnosti sa na podporu Ukrajiny využívajú len výnosy zo zmrazených aktív.
Zelenskyj na tlačovej konferencii poprel, že by vedel o údajnom 12-bodovom mierovom pláne, ktorý podľa agentúry Bloomberg pripravujú ukrajinskí a európski predstavitelia. „Medzi nami, ja o pláne neviem,“ povedal.
Poznamenal, že jeho „európski priatelia sú nervózni“ z možnosti, že iná krajina predloží mierový plán v záujme Ruska, čo by mohlo byť škodlivé pre záujmy Kyjeva a Európy. Vyzval na zvýšenie tlaku na Moskvu, aby bol prezident Vladimir Putin ochotný rokovať o mieri.
(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)
