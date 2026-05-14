Zelenskyj: Rusko na Ukrajinu vyslalo viac ako 700 dronov a rakiet
Autor TASR
Kyjev 14. mája (TASR) - Prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že v noci na štvrtok zaútočilo Rusko na Ukrajinu viac ako 670 dronmi a 56 raketami. Hlavným cieľom nočných útokov bola metropola Kyjev, kde podľa Zelenského naďalej prebiehajú záchranné práce, keďže ľudia pravdepodobne zostávajú uviaznutí pod troskami. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Rusi v noci vyslali proti Ukrajine viac ako 670 útočných dronov a 56 rakiet. Pri útokoch boli použité balistické a aerobalistické rakety a strely s plochou dráhou letu,“ uviedol Zelenskyj na platforme X.
„Hlavným cieľom tohto útoku bol Kyjev. Škody sú hlásené na 20 miestach v meste - v obyčajných obytných budovách, škole, veterinárnej klinike a v inej výlučne civilnej infraštruktúre,“ vyhlásil.
Zelenskyj zároveň potvrdil predošlé správy, že ruské útoky na Kyjev si vyžiadali jednu obeť, a dodal, že údery zaznamenali aj v mestách Kremenčuk a Čornomorsk.
Od stredajšej polnoci vyslala podľa neho Moskva na Ukrajinu viac ako 1560 dronov.
„Toto rozhodne nie sú činy tých, ktorí veria, že vojna sa blíži ku koncu. Je dôležité, aby partneri nezostali ohľadom tohto útoku ticho. A rovnako dôležité je pokračovať v podpore ochrany nášho vzdušného priestoru. Iniciatívu PURL (Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny) potrebujeme, aby sa Ukrajina mohla chrániť pred takýmito balistickými raketami. A podobne, v záujme všetkých, ktorí si želajú mier, musí tlak na Rusko pokračovať. Ďakujem všetkým, ktorí stoja pri Ukrajine,“ uzavrel Zelenskyj v príspevku.
