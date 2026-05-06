< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Rusko narušilo režim prímeria
Ukrajinský minister zahraničia Andrij Sybiha v stredu ráno obvinil Rusko, že toto prímerie porušuje.
Autor TASR
Kyjev 6. mája (TASR) - Ukrajina môže potvrdiť, že Rusko narušilo režim prímeria a večer preto rozhodne o ďalších krokoch. Na sociálnej sieti X to v stredu napísal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
„K dnešnému dňu môžeme potvrdiť, že ruská strana narušila režim prímeria. Na základe večerných správ od našej armády a spravodajských služieb sa rozhodneme o našich ďalších krokoch,“ napísal Zelenskyj.
Rusko pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom jednostranne vyhlásilo prímerie na 8. a 9. mája. Ukrajina na to reagovala vlastným návrhom na zastavenie paľby od stredajšej polnoci (utorok 5. mája 23.00 h SELČ) a vyzvala Moskvu, aby sa pridala.
Ukrajinský minister zahraničia Andrij Sybiha v stredu ráno obvinil Rusko, že toto prímerie porušuje. Podľa šéfa ukrajinskej diplomacie v noci zaútočilo celkovo 108 dronmi a troma raketami.
„Toto ukazuje, že Rusko odmieta mier a jeho falošné výzvy na prímerie 9. mája nemajú nič spoločné s diplomaciou. (Ruský prezident Vladimir) Putin sa stará len o vojenské prehliadky, nie o ľudské životy,“ napísal Sybiha.
„K dnešnému dňu môžeme potvrdiť, že ruská strana narušila režim prímeria. Na základe večerných správ od našej armády a spravodajských služieb sa rozhodneme o našich ďalších krokoch,“ napísal Zelenskyj.
Rusko pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom jednostranne vyhlásilo prímerie na 8. a 9. mája. Ukrajina na to reagovala vlastným návrhom na zastavenie paľby od stredajšej polnoci (utorok 5. mája 23.00 h SELČ) a vyzvala Moskvu, aby sa pridala.
Ukrajinský minister zahraničia Andrij Sybiha v stredu ráno obvinil Rusko, že toto prímerie porušuje. Podľa šéfa ukrajinskej diplomacie v noci zaútočilo celkovo 108 dronmi a troma raketami.
„Toto ukazuje, že Rusko odmieta mier a jeho falošné výzvy na prímerie 9. mája nemajú nič spoločné s diplomaciou. (Ruský prezident Vladimir) Putin sa stará len o vojenské prehliadky, nie o ľudské životy,“ napísal Sybiha.