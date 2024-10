Zelenskyj: Rusko nasadí vojakov KĽDR do bojov najskôr v nedeľu

Kyjev 25. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok s odvolaním na spravodajské služby vyhlásil, že Rusko plánuje vyslať severokórejských vojakov na bojisko už najskôr v nedeľu. Ukrajinská generálna prokuratúra zároveň oznámila, že začala vyšetrovať podporu KĽDR Rusku vo vojne ako možný zločin agresie. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



"Podľa spravodajských správ 27. až 28. októbra Rusko prvýkrát použije severokórejskú armádu v bojových zónach," uviedol Zelenskyj na sieti Telegram. Ukrajinský prezident zároveň vyzval svojich spojencov, aby reagovali na tento eskalačný krok "hmatateľným tlakom" na Rusko a Severnú Kóreu.



Severokórejskí predstavitelia by podľa vyjadrenia generálnej prokuratúry mohli byť obvinení z vyzbrojovania a zásobovania pozemných síl zapojených do bojov na Ukrajine.



"V rámci konania o trestnom čine agresie dokumentujeme a zhromažďujeme dôkazy o všetkých možných aspektoch takejto účasti," uviedla prokuratúra.



Medzi aspekty tejto údajnej trestnej činnosti patria dodávky zbraní do Ruska, organizovanie výcviku pre ruský vojenský personál a priama účasť severokórejských síl na bojových akciách, dodala prokuratúra.



Ukrajinská vojenská rozviedka (HUR) vo štvrtok oznámila, že prvé severokórejské jednotky už boli zaznamenaná v ruskej Kurskej oblasti, kam v auguste prenikli ukrajinské sily.



Kremeľ predtým tvrdenia o nasadení severokórejských vojakov do bojov na Ukrajine označil ako falošné správy. Avšak ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok v reakcii na tieto správy priamo nepoprel, že sa v Rusku nachádzajú vojaci z KĽDR. Povedal, že je záležitosťou Moskvy, ako bude realizovať dohodu o partnerstve s Pchongjangom, ktorá obsahuje ustanovenie vzájomnej pomoci, na základe ktorej si majú strany pomôcť v prípade, že budú vystavené agresii.



Podľa ukrajinskej spravodajskej služby sa v Rusku nachádza 12.000 severokórejských vojakov vrátane 500 dôstojníkov a troch generálov. Výcvik údajne prebieha v piatich vojenských základniach.



Holandské ministerstvo obrany v piatok uviedlo, že jeho spravodajské služby potvrdili, že Rusko do bojov na Ukrajine v krátkom čase nasadí 1500 vojakov zo Severnej Kórey.