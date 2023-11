Zelenskyj: Rusko navyšuje počet útokov pozdĺž frontu na Ukrajine

Kyjev 14. novembra (TASR) - Rusko zvyšuje počet svojich útokov pozdĺž frontovej línie, uviedol v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Agentúra ďalej poukazuje na to, že Ukrajine ani Rusku sa v posledných mesiacoch nepodarilo nadobudnúť nijaké významné územné zisky, no Zelenskyj aj Kremeľ odmietajú, že by sa konflikt dostal do patovej situácie.



"Armáda hlásila zvýšený počet útokov nepriateľa," uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach. Dodal, že Rusi útočia okolo miest Doneck, Kupiansk a Avdijivka.



Zelenskyj zároveň varoval, že Rusko zrejme pred zimou zvýši počet vzdušných útokov mierených proti ukrajinskej energetickej infraštruktúre rovnako ako vlani.



Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak sa v pondelok vo Washingtone stretol s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom, s ktorým rokoval o potrebe západnej pomoci pre Ukrajinu počas zimy. "S príchodom zimy očakávame, že sa ruský raketový teror zintenzívni. Preto zúfalo potrebujeme systémy vzdušnej a raketovej obrany, ktoré ochránia ukrajinské mestá, kľúčovú infraštruktúru a trasy pre vývoz obilia," povedal Jermak.



Zelenskyj v utorok zároveň odsúdil pondelkové ruské ostreľovanie mesta Cherson, ktoré si vyžiadalo najmenej troch mŕtvych a 12 ranených. Podľa ukrajinského prezidenta bolo ostreľovanie len "pomstou" a z vojenského hľadiska nebolo nevyhnutné.