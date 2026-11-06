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Zelenskyj: Rusko plánuje útoky na mosty aj energetický sektor

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Na snímke Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Kyjev, podobne ako ďalšie ukrajinské mestá, je už niekoľko týždňov vystavený neprestajným útokom. Ruské sily v októbri zasiahli aj dva dôležité mosty v hlavnom meste.

Autor TASR
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Kyjev 6. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyhlásil, že podľa spravodajských informácií plánujú ruské sily nové útoky na kľúčové ciele. Prezident však nespresnil, kedy k úderom dôjde, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.

Máme spravodajské informácie, že Rusko pripravuje nové útoky na energetický sektor, mosty vedúce cez rieku Dneper i civilnú infraštruktúru,“ upresnil Zelenskyj vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach.

Letectvo a ozbrojené sily Ukrajiny ako celok sa pripravujú na obranu. Nebude to jednoduché,“ podotkol ukrajinský líder. Zelenskyj zároveň opäť vyzval spojencov, aby Kyjevu urýchlene dodali rakety pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot na obranu ukrajinských miest. „Každý deň v rámci plánu dodávok je mimoriadne dôležitý,“ povedal prezident a požiadal preto partnerov, aby to neodkladali.

Kyjev, podobne ako ďalšie ukrajinské mestá, je už niekoľko týždňov vystavený neprestajným útokom. Ruské sily v októbri zasiahli aj dva dôležité mosty v hlavnom meste.

Americké ministerstvo zahraničných vecí minulý týždeň oznámilo schválenie možného predaja 500 rakiet PAC-3 pre Patrioty na Ukrajine za približne 2,1 miliardy dolárov. Dodávky rakiet sa však očakávajú až po roku 2030.
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