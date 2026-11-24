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Zelenskyj: Rusko podľa informácií pripravuje útoky na Ukrajinu
Vo svojom večernom videopríhovore vyjadril spokojnosť s podporou, ktorú podľa vlastných slov zaznamenal na pondelkovom plenárnom zasadnutí Parlamentného zhromaždenia NATO v Berlíne.
Autor TASR
Kyjev 23. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok večer vyhlásil, že podľa spravodajských informácií plánuje Rusko podniknúť nové útoky na Ukrajinu. Zopakoval tiež nutnosť ďalších dodávok zbraní a pomoci pre Kyjev, informuje TASR na základe agentúry Reuters.
„Máme spravodajské informácie, ktoré naznačujú, že Rusi pripravujú nové útoky. Dbajte, prosím, na varovania pred raketovými hrozbami a zostaňte v bezpečí,“ uviedol Zelenskyj na sieti X. Žiadny časový rámec prípadných nových útokov však neposkytol.
Spojené štáty a ďalšie krajiny prezident vyzval, aby túto skutočnosť vzali na vedomie, keďže dodávky systémov protivzdušnej obrany závisia od ich rozhodnutí.
Zelenskyj už dlho vyzýva na zvýšenie takýchto dodávok. Ukrajinský líder v pondelok vyhlásil, že ich zabezpečenie znamená odoprieť Moskve možnosť „prejavovať pohŕdanie diplomaciou a ľudským životom“.
„Táto vojna pokračuje iba preto, lebo Rusko verí, že má schopnosť zabíjať a ničiť. Musíme to zastaviť. Musíme zastaviť túto ruskú vojnu. Ukrajine treba pomôcť a životy treba chrániť,“ dodal Zelenskyj v príspevku na X.
Vo svojom večernom videopríhovore vyjadril spokojnosť s podporou, ktorú podľa vlastných slov zaznamenal na pondelkovom plenárnom zasadnutí Parlamentného zhromaždenia NATO v Berlíne. Svedčí to o tom, že Ukrajina si zaslúži miesto v aliancii, poznamenal.
„V podstate už sme súčasťou NATO – prostredníctvom spôsobu, akým spolupracujeme, a prostredníctvom hodnôt a politických princípov, ktoré nás spájajú,“ vyhlásil Zelenskyj.
Rusko dôrazne odmieta vstup Ukrajiny do NATO a svoje stanovisko zopakovalo minulý týždeň po obnovení trojstranných rokovaní s Ukrajinou a Spojenými štátmi o vyriešení konfliktu, ktorý trvá už štyri a pol roka, pripomína Reuters.
„Máme spravodajské informácie, ktoré naznačujú, že Rusi pripravujú nové útoky. Dbajte, prosím, na varovania pred raketovými hrozbami a zostaňte v bezpečí,“ uviedol Zelenskyj na sieti X. Žiadny časový rámec prípadných nových útokov však neposkytol.
Spojené štáty a ďalšie krajiny prezident vyzval, aby túto skutočnosť vzali na vedomie, keďže dodávky systémov protivzdušnej obrany závisia od ich rozhodnutí.
Zelenskyj už dlho vyzýva na zvýšenie takýchto dodávok. Ukrajinský líder v pondelok vyhlásil, že ich zabezpečenie znamená odoprieť Moskve možnosť „prejavovať pohŕdanie diplomaciou a ľudským životom“.
„Táto vojna pokračuje iba preto, lebo Rusko verí, že má schopnosť zabíjať a ničiť. Musíme to zastaviť. Musíme zastaviť túto ruskú vojnu. Ukrajine treba pomôcť a životy treba chrániť,“ dodal Zelenskyj v príspevku na X.
Vo svojom večernom videopríhovore vyjadril spokojnosť s podporou, ktorú podľa vlastných slov zaznamenal na pondelkovom plenárnom zasadnutí Parlamentného zhromaždenia NATO v Berlíne. Svedčí to o tom, že Ukrajina si zaslúži miesto v aliancii, poznamenal.
„V podstate už sme súčasťou NATO – prostredníctvom spôsobu, akým spolupracujeme, a prostredníctvom hodnôt a politických princípov, ktoré nás spájajú,“ vyhlásil Zelenskyj.
Rusko dôrazne odmieta vstup Ukrajiny do NATO a svoje stanovisko zopakovalo minulý týždeň po obnovení trojstranných rokovaní s Ukrajinou a Spojenými štátmi o vyriešení konfliktu, ktorý trvá už štyri a pol roka, pripomína Reuters.