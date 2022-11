Zelenskyj: Rusko podniklo na východe Ukrajiny takmer 400 útokov

Kyjev 21. novembra (TASR) - Rusko na východe Ukrajine podniklo v nedeľu takmer 400 delostreleckých útokov, uviedol v pravidelnom videoposolstve ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR správu prevzala v pondelok z denníka The Guardian.



Najtvrdšie boje podľa ukrajinského prezidenta prebiehali podobne ako doteraz v Doneckej oblasti, kým v Luhanskej oblasti bojujúce ukrajinské jednotky "kúsok po kúsku" postupovali vpred.



V súvislosti s ukrajinskými pozíciami na juhu krajiny Zelenskyj povedal, že jednotky Kyjeva tam "držia líniu, sústavne a veľmi premyslene ničia potenciál okupantov".



Zvýšenie počtu raketových útokov zo strany Ruska na Ukrajine je sčasti zamerané aj na vyčerpanie zásob ukrajinskej protivzdušnej obrany a ovládnutie neba nad Ukrajinou, uviedol v sobotu podľa denníka The Guardian vysokopostavený predstaviteľ Pentagónu.



K silným výbuchom došlo v sobotu večer a v nedeľu ráno aj v okolí Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES) na juhu Ukrajiny. Oznámil to v nedeľu šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi, podľa ktorého sa zrejme obnovilo ostreľovanie v okolí elektrárne.