Zelenskyj: Rusko potvrdilo zapojenie vojakov KĽDR do vojny

Kyjev 31. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval, že Rusko prostredníctvom kanálov tajných služieb Západu potvrdilo zapojenie severokórejských vojakov do vojny voči Ukrajine. Zelenskyj vyslovil predpoklad, že Rusko takto testuje reakciu Západu - v prípade, že bude slabá, je odhodlané povolať viac vojakov KĽDR. Vo štvrtok o tom informovala agentúra Reuters, ktorú cituje TASR.



Zelenskyj súčasne priznal, že Rusko je v procese získavania súhlasu Severnej Kórey na nasadenie "veľkého počtu civilistov" z KĽDR do zbrojoviek v Rusku.



Okrem toho ukrajinský prezident priznal, že je prekvapený absenciou vyjadrenia Číny k účasti severokórejských jednotiek vo vojne na Ukrajine na ruskej strane.



Na svojej stránke na sieti Facebook Zelenskyj zverejnil vo štvrtok aj výňatok z rozhovoru pre juhokórejskú televíziu KBS, v ktorom upozornil, že skúsenosti, ktoré Severná Kórea získava na Ukrajine, sa jej "určite zídu" aj proti Južnej Kórei. Toto je podľa Zelenského aj dôvod, prečo je dôležité spoločne vzdorovať prítomnosti vojakov KĽDR na Ukrajine.



Ukrajina a viaceré západné štáty pred časom uviedli, že KĽDR vysiela do Ruska viac ako 10.000 svojich vojakov, ktorí by mali doraziť na front na Ukrajine. Podľa juhokórejskej rozviedky tieto jednotky pomôžu ruskej armáde a získajú skúsenosti s vedením bojových operácií v reálnej vojne.



Podľa ukrajinského veľvyslanca pri OSN Serhija Kyslyciu KĽDR plánuje vytvoriť najmenej päť útvarov po 2000 až 3000 vojakoch, ktoré budú súčasťou ruských jednotiek, aby skryli svoju prítomnosť. Severokórejčania budú mať dokumenty a uniformy armády Ruskej federácie, tvrdí Kysylicia podľa britskej stanice BBC.



Kyslycia dodal, že sú známe aj mená troch severokórejských generálov, ktorí jednotky vysielané do Ruska sprevádzajú. Jeden z nich údajne plní aj špeciálne úlohy v mene severokórejskej rozviedky.



Vo vyhlásení Kyslyciu sa uvádza, že od 23. októbra do 28. októbra priletelo z východného Ruska k hraniciam s Ukrajinou najmenej sedem lietadiel, ktoré prepravili 2100 severokórejských vojakov. Ukrajina očakáva, že v novembri tohto roku sa vojenský personál z KĽDR začne priamo zapájať do bojov proti ukrajinským ozbrojeným silám.