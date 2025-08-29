< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Rusko pri Pokrovsku zhromažďuje vojakov, už je ich 100.000
Ukrajinský prezident zároveň v piatok vyzval na urýchlenie dodávok amerických zbraní, ktoré pre Kyjev nakúpili ďalšie členské krajiny Severoatlantickej aliancie (NATO).
Autor TASR
Kyjev 29. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok uviedol, že Rusko zhromažďuje jednotku s 100.000 vojakmi blízko mesta Pokrovsk v Doneskej oblasti na východe Ukrajiny, ktorú si Rusko nárokuje ako svoje územie. TASR informuje podľa agentúr AFP a DPA.
„Dochádza k hromadeniu a koncentrácii nepriateľa. Až 100.000 – toľko máme k dnešnému ránu. V každom prípade pripravujú útočné akcie,“ povedal Zelenskyj zástupcom médií.
Ukrajinské jednotky sú však podľa neho pripravené a situáciu majú pod kontrolou, cituje agentúra DPA. Ako dodal, že ukrajinské sily vytláčajú ohniská ruských vojakov z pohraničnej Sumskej oblasti na severovýchode krajiny.
Pokrovsk je banské mesto na juhu východoukrajinskej Doneckej oblasti a pred vojnou mal približne 60.000 obyvateľov. Po mesiacoch obliehania a neustáleho ostreľovania ich v meste zostalo len niekoľko. Ruským jednotkám sa však doposiaľ tento strategicky dôležitý dopravný uzol dobyť nepodarilo.
Ukrajinský prezident zároveň v piatok vyzval na urýchlenie dodávok amerických zbraní, ktoré pre Kyjev nakúpili ďalšie členské krajiny Severoatlantickej aliancie (NATO).
„Chceme, aby tento ‚koridor‘ fungoval, aby fungoval o niečo rýchlejšie,“ povedal Zelenskyj o dohode, ktorá zahŕňa nákup amerických zbraní spojencami NATO v hodnote stoviek miliónov dolárov, aby pomohli Ukrajine brániť sa pred ruskými útokmi.
