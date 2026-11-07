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Zelenskyj: Rusko pri útoku na Kyjev použilo severokórejské rakety
Zelenskyj uviedol, že v hlavnom meste je po útokoch zložitá situácia v zásobovaní elektrinou, vodou a teplom. Poškodený bol aj Severný most.
Autor TASR
Kyjev 7. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu obvinil Rusko z vystrelenia severokórejských rakiet na jedno z dôležitých energetických zariadení v hlavnom meste Kyjev. Moskva podľa neho eskaluje útoky na celom území Ukrajiny s cieľom vyvinúť tlak na Kyjev a jeho spojencov pred trojstranným rokovaniami naplánovanými na budúci týždeň. TASR tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Na miestach zasiahnutých balistickými raketami prebiehajú technické posudky. Podľa predbežných zistení Rusi v jednom z kľúčových poškodených energetických zariadení použili rakety KN-23, ktoré vyrobila a dodala Severná Kórea,“ napísal Zelenskyj na sieti X a vyzval na sprísnenie sankcií.
Rusko podľa neho pri nočnom útoku použilo 36 rakiet, zostreliť sa podarilo iba štyri z nich, keďže Ukrajina má stále nedostatok munície do systémov protivzdušnej obrany. „Zintenzívnením útokov na Ukrajinu a našu infraštruktúru práve v tomto momente sa Rusko snaží vytvoriť ďalšie predpoklady na vyvíjanie tlaku na pozíciu Ukrajiny a jej partnerov,“ skonštatoval.
Ruské jednotky v noci na sobotu zaútočili na energetickú infraštruktúru v Kyjevskej oblasti vrátane elektrických rozvodní, ktoré zabezpečujú prenos elektriny z jadrových elektrární Rivne a Chmeľnyckyj do Kyjeva a centrálnych oblastí Ukrajiny. Pri útokoch na Kyjev utrpelo zranenia šesť ľudí vrátane 14-ročného tínedžera, informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL). Zelenskyj uviedol, že v hlavnom meste je po útokoch zložitá situácia v zásobovaní elektrinou, vodou a teplom. Poškodený bol aj Severný most.
„Na miestach zasiahnutých balistickými raketami prebiehajú technické posudky. Podľa predbežných zistení Rusi v jednom z kľúčových poškodených energetických zariadení použili rakety KN-23, ktoré vyrobila a dodala Severná Kórea,“ napísal Zelenskyj na sieti X a vyzval na sprísnenie sankcií.
Rusko podľa neho pri nočnom útoku použilo 36 rakiet, zostreliť sa podarilo iba štyri z nich, keďže Ukrajina má stále nedostatok munície do systémov protivzdušnej obrany. „Zintenzívnením útokov na Ukrajinu a našu infraštruktúru práve v tomto momente sa Rusko snaží vytvoriť ďalšie predpoklady na vyvíjanie tlaku na pozíciu Ukrajiny a jej partnerov,“ skonštatoval.
Ruské jednotky v noci na sobotu zaútočili na energetickú infraštruktúru v Kyjevskej oblasti vrátane elektrických rozvodní, ktoré zabezpečujú prenos elektriny z jadrových elektrární Rivne a Chmeľnyckyj do Kyjeva a centrálnych oblastí Ukrajiny. Pri útokoch na Kyjev utrpelo zranenia šesť ľudí vrátane 14-ročného tínedžera, informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL). Zelenskyj uviedol, že v hlavnom meste je po útokoch zložitá situácia v zásobovaní elektrinou, vodou a teplom. Poškodený bol aj Severný most.