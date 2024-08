Zelenskyj: Rusko pri útoku na Ukrajinu použilo cez 200 striel a dronov

Kyjev 26. augusta (TASR) - Rusko v pondelok zaútočilo na Ukrajinu s pomocou vyše 100 rakiet a približne 100 dronov iránskej výroby, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa neho išlo o jeden z najväčších kombinovaných útokov. Vyzval preto spojencov v Európe, aby vo vzdušnom priestore Ukrajiny pomohli zostreľovať zbrane vypustené Ruskom, informuje agentúra AFP.



Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ predtým povedal, že útoky ruských síl, ktoré sa začali krátko po pondelkovej polnoci a pokračovali až do ranných a dopoludňajších hodín, zasiahli 15 oblastí Ukrajiny. V najmenej troch regiónoch boli zasiahnuté aj energetické zariadenia. Počet obetí sa medzičasom zvýšil na najmenej päť.



Zelenskyj dodal, že energetický sektor utrpel "veľké škody". Rusko, podobne ako pri predošlých útokoch, podľa neho aj tentokrát cielilo na kritickú civilnú infraštruktúru. Výpadky dodávok elektriny aj vody hlásili z viacerých miest Ukrajiny vrátane niekoľkých častí Kyjeva.



Rusko ešte v marci výrazne zintenzívnilo zásahy na ukrajinskú energetickú sieť. Kyjev to podľa agentúry Reuters považuje za koordinovaná snahu o poškodenie systému ešte pred zimou, keď ľudia najviac potrebujú elektrinu a kúrenie.



Najnovšie salvo rakiet a bezpilotných lietadiel Moskva vypustila v čase, keď ukrajinské sily hovoria o svojom ďalšom postupe do vnútra ruskej Kurskej oblasti, kde od 6. augusta podnikajú prekvapivú ofenzívu. Rusi zas napredujú smerom k ukrajinskému mestu Pokrovsk, dôležitému dopravnému uzlu v Doneckej oblasti.



Ruské ministerstvo obrany, citované agentúrou Interfax, uviedlo, že jeho sily v pondelok použili zbrane s vysokou presnosťou na zasiahnutie energetickej infraštruktúry na Ukrajine, zabezpečujúcej chod vojenského-priemyselného komplexu.



Ukrajinské letectvo uviedlo, že Rusko pri pondelkovom útoku použilo 11 strategických bombardérov TU-95. Poľska armáda pre útoky, ktoré zasiahli aj oblasti na západe Ukrajiny susediace s Poľskom, uviedla do pohotovosti svoje stíhačky. Podobné opatrenia podľa Varšavy prijali aj jej spojenci.



Ukrajina tvrdí, že vyvinula svoju vlastnú zbraň dlhého dosahu, ktorá jej umožní zasahovať ciele aj hlboko v Rusku bez toho, aby si pýtala povolenie od spojencov. Zbraň zvaná "paľanyca" má podľa agentúry AP vlastnosti rakety a dronu. Jej existenciu v nedeľu potvrdil aj Zelenskyj.



Paľanyca je istý druh ukrajinského chleba. Zároveň ide o tak ťažko vysloviteľné slovo, že ho Ukrajinci využívali na odhalenie podozrivých špiónov ešte v začiatkoch ruskej invázie, vysvetlila AP.



Zelenskyj však v pondelok opäť vyzval západných spojencov Kyjeva, aby dovolili ukrajinským silám útočiť zbraňami ďalekého dosahu na ciele v Rusku.