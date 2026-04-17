Zelenskyj: Rusko sa môže pokúsiť vtiahnuť Bielorusko do vojny
Autor TASR
Kyjev 17. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok varoval, že Rusko sa môže opäť pokúsiť zatiahnuť Bielorusko do svojej vojny proti Ukrajine. Uviedol to na sieti X s odvolaním sa na informácie spravodajských služieb, podľa ktorých Bielorusko v pohraničných oblastiach už buduje cesty smerom k ukrajinskému územiu a pripravuje pozície pre delostrelectvo. Informuje o tom TASR.
Zelenskyj po stretnutí s hlavným veliteľom ukrajinských ozbrojených síl Olexandrom Syrským informoval, že nariadil, aby bolo vedenie Bieloruska prostredníctvom príslušných komunikačných kanálov varované, že Ukrajina je pripravená brániť svoje územie a nezávislosť.
V súvislosti so situáciou na bojisku uviedol, že Ukrajinci v apríli pokračujú v rýchlom vytláčaní ruských síl z ich pozícií. Rusom sa podľa Zelenského nedarí prevziať iniciatívu na frontovej línii.
„Zaznamenávame tiež pokusy okupačných síl o preskupenie - s najväčšou pravdepodobnosťou s cieľom vyrovnať nedostatok personálu. V tejto súvislosti je čoraz jasnejšie, prečo došlo k nárastu vojenskej aktivity v Bielorusku,“ uviedol ukrajinský prezident s tým, že pre bieloruských predstaviteľov by mali ako varovanie slúžiť nedávne udalosti vo Venezuele, odkiaľ americké špeciálne komando v januári unieslo prezidenta Nicolása Madura.
