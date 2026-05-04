Zelenskyj: Rusko sa obáva bzučania dronov nad Červeným námestím
Agentúra RIA Novosti uviedla, že deň predtým zostrelili sily protivzdušnej obrany štyri drony letiace smerom k Moskve.
Jerevan 4. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vníma ako dôkaz rastúcej slabosti Moskvy rozhodnutie nezapojiť vojenskú techniku do každoročnej prehliadky na Červenom námestí pre obavy z útokov ukrajinských dronov. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
„Toto leto bude momentom, keď sa (ruský prezident Vladimir) Putin rozhodne, čo bude robiť ďalej: rozšíriť vojnu alebo prejsť k diplomacii. A my ho musíme k diplomacii tlačiť,“ povedal Zelenskyj v pondelok lídrom účastníckych krajín Európskeho politického spoločenstva (EPC) na stretnutí v Jerevane.
„Rusko oznámilo prehliadku 9. mája v Moskve bez vojenskej techniky,“ povedal s odkazom na rozhodnutie ruského ministerstva obrany. „Ak sa to stane, bude to prvýkrát za mnoho, mnoho rokov. Nemôžu si dovoliť vojenskú techniku – a obávajú sa, že nad Červeným námestím môžu bzučať drony. To je výpovedné. Ukazuje to, že teraz nie sú silní,“ povedal Zelenskyj.
„Musíme na nich naďalej vyvíjať tlak prostredníctvom sankcií. Prosím, postavte sa proti akýmkoľvek nápadom na zmiernenie sankcií – to je dôležité. A ďakujem aj tým, ktorí bojujú proti ruskej tieňovej ropnej flotile,“ dodal.
Pozorovatelia v Moskve poukazujú na to, že triumfálna demonštrácia vojenskej sily by sa nehodila k súčasnej nálade v Rusku.
Najnovšie Zelenského vyjadrenie prišlo po nočnom útoku ukrajinského dronu v centre Moskvy. V oblasti ulice Mosfiľmovskaja poškodil obytnú budovu známu ako Mosfilm Tower. Nikto nebol zranený. Miesto útoku sa podľa kanála Astra nachádza približne sedem kilometrov západne od Červeného námestia a tri kilometre od ruského ministerstva obrany.
