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Zelenskyj: Rusko sa pripravuje prijať 30.000 vojakov zo Severnej Kórey
Pchjongjang okrem toho chce Rusku dodať odpaľovacie rampy pre balistické strely, tvrdí ukrajinský líder.
Autor TASR
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Kyjev 25. júla (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj očakáva, že Severná Kórea podporí Rusko vo vojne na Ukrajine ďalšími tisícami vojakov a ťažkou výzbrojou. Uviedol to v sobotu večer vo videu na sociálnych sieťach, o ktorom informovali agentúry Reuters a DPA, píše TASR.
Moskva sa podľa Zelenského od júna pripravuje prijať 30.000 severokórejských vojakov vo Voronezškej oblasti susediacej s Ukrajinou. Pchjongjang okrem toho chce Rusku dodať odpaľovacie rampy pre balistické strely, tvrdí ukrajinský líder.
Patrí to k vojenskému plánovaniu Ruska na nadchádzajúcu jeseň, dodal Zelenskyj s tým, že podľa ukrajinských spravodajských služieb nemá ruský prezident Vladimir Putin naďalej v úmysle dosiahnuť mier.
Plánovanú podporu Moskvy z KĽDR označil Zelenskyj za hrozbu najmä pre Áziu. „Rusko pomáha Severnej Kórei naučiť sa viesť vojnu, zdokonaľuje jej zbrane a krajiny poskytuje skúsenosti s reálnym použitím zbraní,“ povedal. „Všetko to predstavuje hrozbu pre každého v Ázii, kto sa nachádza v dosahu severokórejských rakiet,“ vyhlásil.
Severná Kórea sa už v roku 2024 vyslaním 15.000 vojakov zapojila do vojny Ruska proti Ukrajine. Moskve pomohli odraziť ukrajinskú ofenzívu v Kurskej oblasti. Podľa oficiálne nepotvrdených odhadov pri tom zahynulo najmenej 2000 Severokórejčanov.
Moskvu a Pchjongjang spája dohoda o strategickom partnerstve. Ministri zahraničných vecí oboch krajín sa tento týždeň stretli v Moskve, kde potvrdili úzku spoluprácu.
Moskva sa podľa Zelenského od júna pripravuje prijať 30.000 severokórejských vojakov vo Voronezškej oblasti susediacej s Ukrajinou. Pchjongjang okrem toho chce Rusku dodať odpaľovacie rampy pre balistické strely, tvrdí ukrajinský líder.
Patrí to k vojenskému plánovaniu Ruska na nadchádzajúcu jeseň, dodal Zelenskyj s tým, že podľa ukrajinských spravodajských služieb nemá ruský prezident Vladimir Putin naďalej v úmysle dosiahnuť mier.
Plánovanú podporu Moskvy z KĽDR označil Zelenskyj za hrozbu najmä pre Áziu. „Rusko pomáha Severnej Kórei naučiť sa viesť vojnu, zdokonaľuje jej zbrane a krajiny poskytuje skúsenosti s reálnym použitím zbraní,“ povedal. „Všetko to predstavuje hrozbu pre každého v Ázii, kto sa nachádza v dosahu severokórejských rakiet,“ vyhlásil.
Severná Kórea sa už v roku 2024 vyslaním 15.000 vojakov zapojila do vojny Ruska proti Ukrajine. Moskve pomohli odraziť ukrajinskú ofenzívu v Kurskej oblasti. Podľa oficiálne nepotvrdených odhadov pri tom zahynulo najmenej 2000 Severokórejčanov.
Moskvu a Pchjongjang spája dohoda o strategickom partnerstve. Ministri zahraničných vecí oboch krajín sa tento týždeň stretli v Moskve, kde potvrdili úzku spoluprácu.