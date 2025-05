Zelenskyj: Rusko sa snaží zaistiť, aby rokovania nepriniesli výsledky

Kyjev/Ankara 30. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok uviedol, že Rusko robí všetko pre to, aby nadchádzajúce potenciálne mierové rokovania „nepriniesli žiadne výsledky“. Zelenskyj to povedal po schôdzke s tureckým ministrom zahraničných vecí Hakanom Fidanom v Kyjeve, informuje TASR podľa správy agentúry Anadolu.



Ukrajinský prezident spresnil, že s Fidanom diskutovali o diplomatickom úsilí. Turecku i tamojšiemu prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi podľa vlastných slov poďakoval za „podporu nášho úsilia dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier“.



„Predovšetkým za ich pomoc pri organizácii stretnutia, ktoré umožnilo zabezpečiť prepustenie tisícov našich ľudí z ruského zajatia. Návrat všetkých Ukrajincov zadržiavaných Ruskom je jednou z našich najvyšších priorít,“ dodal Zelenskyj.



Rusko podľa neho naďalej ignoruje výzvy na prímerie a doposiaľ nepredstavilo ani memorandum zahrňujúce kľúčové princípy pre vyriešenie konfliktu, cituje Anadolu.



„Rusko ďalej ignoruje výzvy sveta na zastavenie paľby a pokračuje vo svojom zabíjaní,“ poznamenal Zelenskyj s tým, že „Rusi neboli schopní predstaviť takzvané 'memorandum', ktoré, ako prisľúbili, pripravia ihneď po výmene 1000 za 1000“ vojnových zajatcov. Ako dodal, ani Ukrajina, ani Turecko zatiaľ žiadne dokumenty od Moskvy nedostali.



Ukrajinský prezident zdôraznil, že na to, aby bolo stretnutie zmysluplné, jeho program musí byť jasný a rokovania musia byť riadne pripravené.



Druhé kolo priamych rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou je naplánované na pondelok 2. júna v Istanbule. Uskutoční sa po schôdzke zo 16. mája, na ktorom sa obe strany dohodli na výmene väzňov a príprave návrhov dokumentov na podporu mierového úsilia, pripomína Anadolu. Zatiaľ čo Rusko trvá na tom, že návrh predstaví až na rokovaniach, ukrajinská strana požaduje okamžité predloženie dokumentu.