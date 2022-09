Zelenskyj: Rusko sa snaží zničiť bežný život každého Európana

Kyjev 4. septembra (TASR) - Rusko využíva "chudobu a politický chaos" na útok na životy všetkých Európanov. Vo svojom pravidelnom príhovore zverejnenom v noci na nedeľu to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Zastavením dodávok cez plynovod Nord Stream 1 chcelo Rusko "zničiť normálny život každého Európana - vo všetkých krajinách nášho kontinentu". Kde to Rusko nemôže urobiť prostredníctvom komerčných zbraní, podľa Zelenského používa ako zbraň energie. "Pokúša sa udrieť prostredníctvom chudoby a politického chaosu tam, kde nemôže udrieť raketami," podotkol Zelenskyj.



Aby sa tomu Európa dokázala ubrániť, potrebuje ešte viac jednoty, koordinácie a vzájomnej pomoci. "Túto zimu sa Rusko pripravuje na rozhodný útok v energetickom sektore na všetkých Európanov. A kľúčovými odpoveďami by mali byť dve veci. Po prvé: Naša jednota - jednota v obrane pred teroristickým štátom. A po druhé: Zvýšenie nášho vlastného tlaku na Rusko, jednak posilnením sankcií na všetkých úrovniach, ako aj obmedzením ruských príjmov z ropy a zemného plynu," povedal Zelenskyj.