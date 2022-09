Zelenskyj: Rusko sa svojimi krokmi usiluje oddialiť svoju porážku

Kyjev 27. septembra (TASR) - Rusko sa prostredníctvom prebiehajúcej čiastočnej mobilizácie ozbrojených síl snaží oddialiť moment svojej porážky. Povedal to v noci na utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR správu prevzala z agentúry DPA a oficiálnej webovej stránky úradu ukrajinského prezidenta.



Rusi podľa Zelenského slov "cítili", že prehrajú. "Jednoducho sa snažia túto chvíľu oddialiť, aby si zabezpečili aspoň nejakú činnosť na fronte," povedal Zelenskyj vo videopríhovore.



Situácia je podľa Zelenského obzvlášť náročná v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. "Robíme všetko s cieľom obmedziť činnosť nepriateľa," povedal prezident a dodal, že Doneck je stále cieľom číslo jeden pre okupantov.



"Ruská spoločnosť si nanešťastie ešte neuvedomuje všetku brutalitu ruskej vlády voči svojim vlastným obyvateľom," uviedol Zelenskyj.



"Musíme však urobiť všetko pre to, aby každý obyvateľ Ruska zistil, že jeho vlastná krajina ho pripravuje o tú najdôležitejšiu vec - právo na život," povedal ukrajinský prezident.



Ruský prezident Vladimir Putin minulú stredu (21. septembra) vyhlásil čiastočnú mobilizáciu rezervistov, pripomína DPA. Z Ruska následne odcestovali desaťtisíce ľudí - najmä mužov - na ktorých by sa mobilizácia mohla vzťahovať, a na viacerých miestach v krajine sa konali protesty.