Zelenskyj: Rusko spôsobilo vojnové škody už za 600 miliárd dolárov

Kyjev 28. apríla (TASR) - Ruská vojenská agresia spôsobila na Ukrajine škody už za približne 600 miliárd dolárov, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR správu prevzala vo štvrtok z denníka The Guardian.



Zelenskyj sa zverejnil tento predbežný odhad vojnových škôd na stredajšom stretnutí s miestnymi a regionálnymi predstaviteľmi venovanom povojnovej rekonštrukcii Ukrajiny. Od začiatku ruskej invázie bolo podľa neho na Ukrajine zničených alebo poškodených viac než 32 miliónov metrov štvorcových obytných priestorov a vyše 1500 vzdelávacích a 350 zdravotníckych zariadení.



Ruskom rozpútaná vojna podľa Zelenského spôsobila Ukrajincom aj obrovské ekonomické straty, keďže boli zdevastované stovky podnikov. Zničených alebo poškodených bolo aj približne 2500 kilometrov ciest a 300 mostov.



"A nejde pritom len o štatistiky. Hovorím o Mariupole, Voľnovache, Ochtyrke, Černihive, Boroďanke a ďalších desiatkach našich miest a obcí," povedal Zelenskyj.



Boje podľa neho vyhnali z domovov už viac ako 11,5 milióna obyvateľov Ukrajiny, pričom približne päť miliónov z nich utieklo do zahraničia. Až 95 percent z týchto utečencov však podľa neho čaká nato, kedy sa do vlasti bude môcť vrátiť.



Ukrajinský minister pre infraštruktúru Olexandr Kubrakov vyčíslil vojnové škody na infraštruktúre na takmer 90 miliárd dolárov. Podľa neho ide najmä o zničené železničné trate, cesty a mosty.