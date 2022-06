Zelenskyj: Rusko stále cíti silu, preto nechce rokovať s Ukrajinou

New York 9. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že Rusko nie je ochotné ukončiť vojnu na Ukrajine diplomaciou, pretože stále cíti svoju silu.



Zelenskyj to uviedol vo videopríhovore k najvyšším riadiacim pracovníkom amerických spoločností rôznych oblastí ekonomiky, ktorý zverejnil aj na svojom Facebooku.



Podľa Zelenského Ukrajina oslabuje Rusko bojom s jeho armádou na ukrajinskom území. "Nebojujeme s nimi na ich území, pretože nie sme teroristi, sme nezávislý, spravodlivý, normálny štát s úplne normálnymi ľuďmi,“ zdôraznil ukrajinský prezident.



Prízvukoval, že Ukrajina "kúsok po kúsku tlačí" Rusov späť a bude v tom pokračovať. Zároveň však od sveta očakáva silnú sankčnú politiku voči Ruskej federácii.



Zelenskyj pripomenul, že už existuje rozhodnutie o odpojení niektorých ruských bánk od bankového systému SWIFT. Podľa neho však treba okamžite "vypnúť" celý bankový systém Ruskej federácie a analyzovať, či tieto sankcie fungujú.



"Nemôžete zaviesť polovicu a čakať na výsledok, ako Rusko sankcie obíde. Musíme tvrdo pracovať naplno," apeloval Zelenskyj.



Zároveň dodal, že na zastavenie ruskej agresie je potrebné posilniť Ukrajinu. Aj preto lídrov amerických spoločností Zelenskyj vyzval na podporu ekonomiky Ukrajiny, a to etablovaním sa na tamojšom trhu a vytváraním nových pracovných miest.



"Chceme sa z toho dostať, chceme ukončiť vojnu, ale nie za cenu našej nezávislosti," vyhlásil ukrajinský prezident.