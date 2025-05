Zelenskyj: Rusko stále nepredložilo memorandum

Kyjev 30. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok obvinil Moskvu, že zdržiava predloženie sľúbeného memoranda so svojimi podmienkami ukončenia vojny na Ukrajine a v skutočnosti jej ide o to, aby budúcotýždňové ukrajinsko-ruské rokovania nepriniesli žiadne výsledky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Takzvané memorandum, ktoré prisľúbili a údajne ho viac než týždeň pripravovali, zatiaľ nikto nevidel. Nepredložili ho ani Ukrajine, ani našim partnerom a ani Turecku, ktoré hostilo prvé stretnutie,“ napísal Zelenskyj na platforme X.



Ukrajina je podľa šéfa prezidentskej kancelárie Andrija Jermaka pripravená rokovať s Ruskom, avšak trvá na tom, aby jej Moskva ešte predtým doručila memorandum so svojimi podmienkami na ukončenie vojny.



V Istanbule sa v máji konali prvé priame rusko-ukrajinské rokovania po viac ako troch rokoch vojny. Moskva navrhla, aby sa v pondelok 2. júna v Istanbule uskutočnili ďalšie mierové rokovania. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tvrdí, že Rusko stále čaká na odpoveď Kyjeva na svoj návrh stretnutia. Podľa jeho slov však Moskva vyšle do Istanbulu delegáciu, hoci Kyjev účasť nepotvrdil.