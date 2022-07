Zelenskyj: Rusko treba označiť za štátneho sponzora terorizmu

Kyjev 29. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval svet, priamo označil Rusko za štátneho podporovateľa terorizmu. Nikto na svete neinvestoval do terorizmu viac, než Rusko, povedal Zelenskyj vo videoposolstve v noci na piatok. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Táto skutočnosť si podľa neho vyžaduje "právnu odpoveď na globálnej úrovni", teda by malo byť Rusko uznané za "štátneho sponzora terorizmu", spresnil.



Senátori v Spojených štátoch už pripravili príslušnú rezolúciu, rozhodnutie je však na americkom ministerstve zahraničných vecí, ktoré si vedie oficiálny zoznam štátov podporujúcich terorizmus. Na tomto zozname sú napríklad krajiny ako Sýria, Irán, Kuba a Severná Kórea a vzťahujú sa na nich prísne sankcie zo strany USA.



Zelenskyj v pravidelnom príhovore ďalej informoval aj o schôdzke so štábom najvyššieho velenia ukrajinských ozbrojených síl, píše DPA. Rokovalo sa okrem iného o pripravenosti zbraní i nasadení obranného plánu Ukrajiny.



Rusko vo štvrtok podľa Zelenského pokračovalo "v sérii strategicky nezmyselných a brutálnych útokov" na východoukrajinský región Donbas.



Štyrikrát zaznel letecký poplach v prvej polovici dňa aj v metropole Kyjev.



Ukrajina vo štvrtok prvýkrát oslavovala svoj Deň štátnosti, pripomína DPA. "Bol som šťastný, keď som videl, koľko ľudí si tento sviatok vzalo k srdcu a blahoželalo k nemu, smialo sa a bolo na Ukrajinu hrdých," povedal Zelenskyj.



S novým štátnym sviatkom i s Dňom nezávislosti, ktoré zaznamená 24. augusta a ktorý Zelenskyj vyhlásil minulý rok, Ukrajina vzdoruje ruským tvrdeniam, že nie je žiadnym ozajstným štátom, ale umelým výtvorom, konštatuje DPA.