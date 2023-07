Zelenskyj: Rusko úmyselne útočilo na miesta vývozu ukrajinského obilia

Kyjev 19. júla (TASR) — Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu uviedol, že Rusko "úmyselne" útočilo na miesta, ktoré Ukrajina využíva na vývoz obilia. Urobil tak po tom, čo Moskva už druhú noc po sebe útočila na prístavné mesto Odesa, ktoré hrá významnú úlohu pri exporte poľnohospodárskych produktov cez Čierne more, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Ruskí teroristi sa úmyselne zamerali na infraštruktúru súvisiacu s obilnou dohodou. Každá ruská raketa je úderom nielen pre Ukrajinu, ale aj pre každého vo svete, kto chce žiť normálnym a bezpečným životom," uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach.



Podľa hovorcu odeskej vojenskej správy Serhija Bratčuka bol útok na Odesu v noci na stredu "skutočne masívny". "Bola to pekelná noc," uviedol v hlasovej správe na Telegrame bez uvedenia podrobností. Ako však dodal, Odesa sa nenechá zastrašiť.



"Pokúšajú sa zastrašiť celý svet, najmä tých, ktorí chcú, aby obilný koridor fungoval... Ukrajinu, Turecko a Organizáciu Spojených národov," podotkol ďalej Bratčuk.



"Domnievam sa však, že všetci normálni, racionálni ľudia sa na to pozrú a povedia: Odesa sa nebála, nebojí sa a ani sa báť nebude," dodal.



K opakovaným útokom na Odesu došlo po tom, ako Rusko v pondelok odstúpilo od dohody o vývoze obilia z ukrajinských prístavov, čo vyvolalo kritiku medzinárodného spoločenstva.