Zelenskyj: Rusko uprednostňuje útoky pred diplomaciou
Útoky zasiahli Sumskú, Charkovskú, Kyjevskú, Dnepropetrovskú, Odeskú aj Vinnyckú oblasť.
Autor TASR
Kyjev 3. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vyhlásil, že Rusko uprednostňuje pokračovanie v útokoch pred mierovými rokovaniami. Reagoval na rozsiahle nočné útoky ruských síl na viaceré časti krajiny, informuje TASR.
„Využívanie najchladnejších dní zimy na terorizovanie ľudí je pre Rusko dôležitejšie než obrátenie sa k diplomacii,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X. Podľa jeho slov Rusko v noci na utorok vyslalo na Ukrajinu viac než 70 rakiet a 450 dronov.
Útoky zasiahli Sumskú, Charkovskú, Kyjevskú, Dnepropetrovskú, Odeskú aj Vinnyckú oblasť. Zranenia podľa Zelenského utrpelo najmenej deväť ľudí. „Poškodené sú bežné obytné budovy a energetická infraštruktúra. V Kyjeve dronové útoky spôsobili požiare vo výškových budovách a poškodili materskú školu,“ doplnil ukrajinský prezident.
V hlavnom meste je podľa miestnych úradov bez vykurovania viac než tisíc obytných budov. V noci na utorok tam klesli teploty na -17 stupňov Celzia a -23 stupňov v Charkove. Zelenskyj preto vyzval partnerov Ukrajiny na posilnenie protivzdušnej obrany a zvýšenie tlaku na Rusko.
Druhé kolo rokovaní o zastavení vojny medzi ruskými, ukrajinskými a americkými predstaviteľmi je naplánované na stredu a štvrtok v Abú Zabí. Medzi hlavné sporné body patria územné nároky Ruska.
