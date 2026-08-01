< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Rusko útočilo 35 raketami a 185 dronmi
Primárnym cieľom bol Kyjev, no údery zasiahli aj Dnepropetrovskú, Sumskú, Charkovskú a Poltavskú oblasť.
Autor TASR
Kyjev 1. augusta (TASR) - Rusko v noci na sobotu útočilo na Ukrajinu 35 raketami vrátane 27 balistických, ako aj 185 útočnými dronmi rôzneho typu. Primárnym cieľom týchto útokov bolo hlavné mesto Kyjev, uviedol v príspevku na platforme X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informuje o tom TASR.
„Primárnym cieľom bol Kyjev, no údery zasiahli aj Dnepropetrovskú, Sumskú, Charkovskú a Poltavskú oblasť. Zachytiť sa podarilo iba jedinú balistickú raketu, a to z jednoduchého dôvodu – pre systémy Patriot nie sú k dispozícii žiadne protiraketové strely. A práve tento nedostatok striel na zachytávanie balistických rakiet iba povzbudzuje Rusko k podnikaniu takýchto útokov, ktoré si vyžiadajú ľudské životy,“ upozornil v príspevku ukrajinský prezident.
Podľa Zelenského je kľúčové, aby partneri Kyjeva pochopili, že tieto kapacity nie sú potrebné „niekde v skladoch pre hypotetické scenáre, ale tu a teraz, aby zadržali a zastavili ruskú vojnu na Ukrajine“.
„Každý balík protiraketových striel zachraňuje životy našich ľudí. A každá noc bez nich prináša ďalšie obete. Ďakujem všetkým, ktorí pracujú na posilnení našej obrany,“ zdôraznil Zelenskyj.
Ako dodal, od noci pokračujú v Kyjeve a okolitom regióne záchranné práce po masívnom ruskom údere. „V celom meste vypuklo množstvo požiarov. Zasiahnutých bolo sedem obvodov a Rusi ako zvyčajne zasiahli bežné obytné budovy. Poškodených bolo osemnásť obytných domov, škola, litovské veľvyslanectvo a objekty infraštruktúry. K dnešnému dňu je po tomto útoku hlásených deväť mŕtvych. Vyjadrujem úprimnú sústrasť ich rodinám a blízkym. Desiatky ľudí utrpeli zranenia. Zdravotnícke tímy pomáhajú každému, kto to potrebuje,“ dodal Zelenskyj.
„Primárnym cieľom bol Kyjev, no údery zasiahli aj Dnepropetrovskú, Sumskú, Charkovskú a Poltavskú oblasť. Zachytiť sa podarilo iba jedinú balistickú raketu, a to z jednoduchého dôvodu – pre systémy Patriot nie sú k dispozícii žiadne protiraketové strely. A práve tento nedostatok striel na zachytávanie balistických rakiet iba povzbudzuje Rusko k podnikaniu takýchto útokov, ktoré si vyžiadajú ľudské životy,“ upozornil v príspevku ukrajinský prezident.
Podľa Zelenského je kľúčové, aby partneri Kyjeva pochopili, že tieto kapacity nie sú potrebné „niekde v skladoch pre hypotetické scenáre, ale tu a teraz, aby zadržali a zastavili ruskú vojnu na Ukrajine“.
„Každý balík protiraketových striel zachraňuje životy našich ľudí. A každá noc bez nich prináša ďalšie obete. Ďakujem všetkým, ktorí pracujú na posilnení našej obrany,“ zdôraznil Zelenskyj.
Ako dodal, od noci pokračujú v Kyjeve a okolitom regióne záchranné práce po masívnom ruskom údere. „V celom meste vypuklo množstvo požiarov. Zasiahnutých bolo sedem obvodov a Rusi ako zvyčajne zasiahli bežné obytné budovy. Poškodených bolo osemnásť obytných domov, škola, litovské veľvyslanectvo a objekty infraštruktúry. K dnešnému dňu je po tomto útoku hlásených deväť mŕtvych. Vyjadrujem úprimnú sústrasť ich rodinám a blízkym. Desiatky ľudí utrpeli zranenia. Zdravotnícke tímy pomáhajú každému, kto to potrebuje,“ dodal Zelenskyj.