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Zelenskyj: Rusko už 15-krát zmenilo termín obsadenia Donbasu
Zelenskyj poukázal na to, že ruské vedenie je posadnuté Donbasom a ako termín jeho dobytia si tento rok stanovilo najprv 31. marec, potom 1. september a teraz 31. december.
Autor TASR
Kyjev 30. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij vo svojom večernom príhovore v pondelok konštatoval, že ruské vedenie a velenie počas viac ako štyroch rokov vojny proti Ukrajine 15-krát odložilo termín úplného dobytia Donbasu na východe Ukrajiny. V noci na utorok o tom informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Podľa agentúry Zelenskyj vymenoval 15 termínov, ktoré podľa neho Kremeľ stanovil – a neskôr v priebehu štyroch rokov posunul – na dobytie štyroch regiónov: Doneckej a Luhanskej oblasti na Donbase a Záporožskej a Chersonskej oblasti na juhu a juhovýchode krajiny.
Tento Zelenského komentár, pripomína Reuters, je reakciou na to, ako ruský prezident Vladimir Putin odmietol najnovší návrh Kyjeva, aby sa obe strany vzdali útokov hlboko vo vnútrozemí nepriateľa a obmedzili boje na štyri oblasti Ukrajiny, ktoré si Moskva nárokuje.
Zelenskyj poukázal na to, že ruské vedenie je „posadnuté Donbasom“ a ako termín jeho dobytia si tento rok stanovilo najprv 31. marec, potom 1. september a teraz 31. december. Ak Rusko neukončí vojnu, potom bude potrebné odložiť aj tento termín, pripomenul ukrajinský prezident.
„Ak chce Putin poslať na smrť ďalší milión svojich vojakov, aby sa aj naďalej márne pokúšali preraziť túto (ukrajinskú) obranu, potom by sa mal ten milión Rusov, ktorí zatiaľ neboli zmobilizovaní do ruskej armády a stoja v radoch na benzín, zamyslieť nad tým, čo ich čaká. Predložili sme všetky návrhy na ukončenie tejto vojny a Rusko ich zakaždým odmietlo,“ vyhlásil Zelenskyj.
Uviedol tiež, že z ruskej strany v pondelok „jasne zaznela vôľa pokračovať vo vojne“. „Preto treba vytvoriť čo najviac prekážok, ktoré odradia Rusko od pokračovania vo vojne,“ uzavrel ukrajinský prezident.
Podľa Reuters tým pravdepodobne narážal na vyjadrenia ruského prezidenta Vladimira Putina v rozhovore s propagandistom Pavlom Zarubinom. Putin v ňom uviedol, že Ukrajina predložila nový mierový návrh. Podľa neho počíta s tým, že obe strany prestanú útočiť hlboko vo vnútrozemí protivníka. Kremeľ tento návrh odmietol.
V nedeľňajšom televíznom rozhovore Putin povedal, že ruské jednotky budú pokračovať v boji a že cieľom je dobytie štyroch ukrajinských regiónov. Nový ukrajinský návrh na obmedzenie bojov označil za trik, ktorý má za cieľ zmierniť tlak na kyjevskú armádu. Putin zároveň uznal, že Rusi momentálne trpia nedostatkom pohonných látok.
Zelenskyj, ktorý v júni napísal Putinovi otvorený list, v ktorom ho vyzval na osobné stretnutie, sa k Putinovým výrokom nevyjadril. Uviedol však, že nedostatok pohonných látok v štáte, ktorý patrí k významným producentom ropy, je priamym dôsledkom vojny, „jedným z mnohých (jej) dôsledkov. Je to tiež príklad toho, ako Ukrajina reaguje – presne, nie terorizmom,“ čím narážal na cielené útoky ukrajinskej armády na ropné rafinérie v Rusku.
Podľa agentúry Zelenskyj vymenoval 15 termínov, ktoré podľa neho Kremeľ stanovil – a neskôr v priebehu štyroch rokov posunul – na dobytie štyroch regiónov: Doneckej a Luhanskej oblasti na Donbase a Záporožskej a Chersonskej oblasti na juhu a juhovýchode krajiny.
Tento Zelenského komentár, pripomína Reuters, je reakciou na to, ako ruský prezident Vladimir Putin odmietol najnovší návrh Kyjeva, aby sa obe strany vzdali útokov hlboko vo vnútrozemí nepriateľa a obmedzili boje na štyri oblasti Ukrajiny, ktoré si Moskva nárokuje.
Zelenskyj poukázal na to, že ruské vedenie je „posadnuté Donbasom“ a ako termín jeho dobytia si tento rok stanovilo najprv 31. marec, potom 1. september a teraz 31. december. Ak Rusko neukončí vojnu, potom bude potrebné odložiť aj tento termín, pripomenul ukrajinský prezident.
„Ak chce Putin poslať na smrť ďalší milión svojich vojakov, aby sa aj naďalej márne pokúšali preraziť túto (ukrajinskú) obranu, potom by sa mal ten milión Rusov, ktorí zatiaľ neboli zmobilizovaní do ruskej armády a stoja v radoch na benzín, zamyslieť nad tým, čo ich čaká. Predložili sme všetky návrhy na ukončenie tejto vojny a Rusko ich zakaždým odmietlo,“ vyhlásil Zelenskyj.
Uviedol tiež, že z ruskej strany v pondelok „jasne zaznela vôľa pokračovať vo vojne“. „Preto treba vytvoriť čo najviac prekážok, ktoré odradia Rusko od pokračovania vo vojne,“ uzavrel ukrajinský prezident.
Podľa Reuters tým pravdepodobne narážal na vyjadrenia ruského prezidenta Vladimira Putina v rozhovore s propagandistom Pavlom Zarubinom. Putin v ňom uviedol, že Ukrajina predložila nový mierový návrh. Podľa neho počíta s tým, že obe strany prestanú útočiť hlboko vo vnútrozemí protivníka. Kremeľ tento návrh odmietol.
V nedeľňajšom televíznom rozhovore Putin povedal, že ruské jednotky budú pokračovať v boji a že cieľom je dobytie štyroch ukrajinských regiónov. Nový ukrajinský návrh na obmedzenie bojov označil za trik, ktorý má za cieľ zmierniť tlak na kyjevskú armádu. Putin zároveň uznal, že Rusi momentálne trpia nedostatkom pohonných látok.
Zelenskyj, ktorý v júni napísal Putinovi otvorený list, v ktorom ho vyzval na osobné stretnutie, sa k Putinovým výrokom nevyjadril. Uviedol však, že nedostatok pohonných látok v štáte, ktorý patrí k významným producentom ropy, je priamym dôsledkom vojny, „jedným z mnohých (jej) dôsledkov. Je to tiež príklad toho, ako Ukrajina reaguje – presne, nie terorizmom,“ čím narážal na cielené útoky ukrajinskej armády na ropné rafinérie v Rusku.