Zelenskyj: Rusko v Chersone zničilo celú kritickú infraštrutúru

Kyjev 15. novembra (TASR) - Rusko zničilo "všetku kritickú infraštruktúru" v častiach Chersonskej oblasti, ktoré v priebehu uplynulého týždňa opätovne ovládli ukrajinské jednotky. Vyhlásil to v noci na utorok ukrajinský minister Volodymyr Zelenskyj. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Pred zimou zničili ruskí okupanti kompletne všetku kritickú infraštruktúru," povedal ukrajinský prezident v svojom pravidelnom príhovore po tom, čo v priebehu pondelka navštívil oslobodenú oblastnú metropolu Cherson. Ako dodal, "absolútne všetky významné zariadenia v meste aj v oblasti sú zamínované".



V Chersone podľa Zelenského "nie je elektrina, nefungujú komunikácie, internet, televízia", pričom "okupanti všetko zničili sami, zámerne".



"To je to, čo znamená ruská vlajka - úplnú devastáciu," poznamenal Zelenskyj, ktorý zároveň prisľúbil tamojšiemu obyvateľstvu návrat k normálnemu životu.



Ukrajinská štátna energetická spoločnosť Ukrenerho v pondelok uviedla, že ruské sily zničili kľúčovú energetickú infraštruktúru v Chersonskej oblasti pred tým, než sa minulý týždeň stiahli zo západného brehu rieky Dneper.



"Energetické zariadenie, ktoré zásobovalo energiou celý pravý breh Chersonskej oblasti a významnú časť Mykolajivskej oblasti, je prakticky zničené," uviedol šéf spoločnosti Ukrenerho Volodymyr Kudryckyj v príspevku na sociálnej sieti Facebook.



Podľa Kudryckého je väčšina oslobodenej časti Chersonskej oblasti bez elektriny už od 6. novembra.



Dobytie mesta Cherson, jedinej oblastnej metropoly, ktorú ruské jednotky od začiatku invázie ovládli, znamená veľký úder pre ofenzívu ruského prezidenta Vladimira Putina, konštatuje AFP.



Zelenskyj počas pondelkovej návštevy tohto mesta vyhlásil, že oslobodenie Chersonu je "začiatkom konca vojny".