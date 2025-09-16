Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. september 2025Meniny má Ľudmila
< sekcia Zahraničie

Zelenskyj: Rusko v septembri zaútočilo už približne 3500 dronmi

.
Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR - Roman Hanc

Ruské sily v utorok skoro ráno podnikli rozsiahly útok na ukrajinské mesto Záporožie, pri ktorom zahynul 41-ročný muž a 13 ďalších osôb utrpelo zranenia.

Autor TASR
Kyjev 16. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok uviedol, že Rusko v septembri zaútočilo na jeho krajinu doposiaľ približne 3500 dronmi a takmer 190 raketami. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a DPA.

„Takisto tu boli provokácie namierené proti našim partnerom,“ napísal prezident na platforme X. „Toto je presne ten druh leteckého teroru, proti ktorému Ukrajina žiada spoločnú obranu – aby nikto nemusel narýchlo nasadzovať stíhacie lietadlá a cítiť tlak Ruska na svojich hraniciach.“

Ruské sily v utorok skoro ráno podnikli rozsiahly útok na ukrajinské mesto Záporožie, pri ktorom zahynul 41-ročný muž a 13 ďalších osôb utrpelo zranenia. Gubernátor Záporožskej oblasti Ivan Fedorov upresnil, že medzi zranenými sú aj deti a že údery spôsobili aj viacero požiarov, napríklad v obytných budovách či na čerpacej stanici. Podľa predstaviteľov civilnej obrany vypukli v dôsledku ruských útokov požiare aj v Kyjevskej a Charkovskej oblasti.

Ukrajinské vzdušné sily hlásili z noci na utorok celkovo 22 ruských útokov v šiestich oblastiach. Fedorov uviedol, že podľa predbežných správ ruské sily vykonali desať útokov v Záporožskej oblasti z viacerých raketových systémov, v dôsledku čoho poškodili desať bytoviek a 12 domov. Ukrajinské vzdušné sily uviedli, že ruské vojsko nasadilo cez noc 113 dronov, z toho 89 sa podarilo zneškodniť. Do údajov nezapočítalo bezpilotné lietadlá zacielené na Záporožie.

V Mykolajivskej oblasti zahynul po zásahu farmy vodič traktora, informoval na sociálnej sieti Telegram tamojší gubernátor Vitalij Kim. Gubernátor Sumskej oblasti Oleh Hryhorov oznámil čiastočné výpadky elektrickej energie.
.

Neprehliadnite

VIDEO: P. Pellegrini vyzdvihol potrebu zomknúť sa napriek rozdelenosti

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to

BIŠČOVÁ: Tritisíc krokov denne nestačí, hrozia civilizačné ochorenia

P. TOMÁNKOVÁ: Hlavným cieľom je momentálne olympiáda