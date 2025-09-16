< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Rusko v septembri zaútočilo už približne 3500 dronmi
Ruské sily v utorok skoro ráno podnikli rozsiahly útok na ukrajinské mesto Záporožie, pri ktorom zahynul 41-ročný muž a 13 ďalších osôb utrpelo zranenia.
Autor TASR
Kyjev 16. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok uviedol, že Rusko v septembri zaútočilo na jeho krajinu doposiaľ približne 3500 dronmi a takmer 190 raketami. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a DPA.
„Takisto tu boli provokácie namierené proti našim partnerom,“ napísal prezident na platforme X. „Toto je presne ten druh leteckého teroru, proti ktorému Ukrajina žiada spoločnú obranu – aby nikto nemusel narýchlo nasadzovať stíhacie lietadlá a cítiť tlak Ruska na svojich hraniciach.“
Ruské sily v utorok skoro ráno podnikli rozsiahly útok na ukrajinské mesto Záporožie, pri ktorom zahynul 41-ročný muž a 13 ďalších osôb utrpelo zranenia. Gubernátor Záporožskej oblasti Ivan Fedorov upresnil, že medzi zranenými sú aj deti a že údery spôsobili aj viacero požiarov, napríklad v obytných budovách či na čerpacej stanici. Podľa predstaviteľov civilnej obrany vypukli v dôsledku ruských útokov požiare aj v Kyjevskej a Charkovskej oblasti.
Ukrajinské vzdušné sily hlásili z noci na utorok celkovo 22 ruských útokov v šiestich oblastiach. Fedorov uviedol, že podľa predbežných správ ruské sily vykonali desať útokov v Záporožskej oblasti z viacerých raketových systémov, v dôsledku čoho poškodili desať bytoviek a 12 domov. Ukrajinské vzdušné sily uviedli, že ruské vojsko nasadilo cez noc 113 dronov, z toho 89 sa podarilo zneškodniť. Do údajov nezapočítalo bezpilotné lietadlá zacielené na Záporožie.
V Mykolajivskej oblasti zahynul po zásahu farmy vodič traktora, informoval na sociálnej sieti Telegram tamojší gubernátor Vitalij Kim. Gubernátor Sumskej oblasti Oleh Hryhorov oznámil čiastočné výpadky elektrickej energie.
„Takisto tu boli provokácie namierené proti našim partnerom,“ napísal prezident na platforme X. „Toto je presne ten druh leteckého teroru, proti ktorému Ukrajina žiada spoločnú obranu – aby nikto nemusel narýchlo nasadzovať stíhacie lietadlá a cítiť tlak Ruska na svojich hraniciach.“
Ruské sily v utorok skoro ráno podnikli rozsiahly útok na ukrajinské mesto Záporožie, pri ktorom zahynul 41-ročný muž a 13 ďalších osôb utrpelo zranenia. Gubernátor Záporožskej oblasti Ivan Fedorov upresnil, že medzi zranenými sú aj deti a že údery spôsobili aj viacero požiarov, napríklad v obytných budovách či na čerpacej stanici. Podľa predstaviteľov civilnej obrany vypukli v dôsledku ruských útokov požiare aj v Kyjevskej a Charkovskej oblasti.
Ukrajinské vzdušné sily hlásili z noci na utorok celkovo 22 ruských útokov v šiestich oblastiach. Fedorov uviedol, že podľa predbežných správ ruské sily vykonali desať útokov v Záporožskej oblasti z viacerých raketových systémov, v dôsledku čoho poškodili desať bytoviek a 12 domov. Ukrajinské vzdušné sily uviedli, že ruské vojsko nasadilo cez noc 113 dronov, z toho 89 sa podarilo zneškodniť. Do údajov nezapočítalo bezpilotné lietadlá zacielené na Záporožie.
V Mykolajivskej oblasti zahynul po zásahu farmy vodič traktora, informoval na sociálnej sieti Telegram tamojší gubernátor Vitalij Kim. Gubernátor Sumskej oblasti Oleh Hryhorov oznámil čiastočné výpadky elektrickej energie.