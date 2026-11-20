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Zelenskyj: Rusko vypálilo na Ukrajinu vyše 110 rakiet a 400 dronov
Zelenskyj opätovne vyzval svojich spojencov, aby reagovali na ruské útoky.
Autor TASR
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Kyjev 20. novembra (TASR) - Rusko vypálilo v noci na piatok na Ukrajinu vyše 400 útočných dronov a viac než 110 rakiet v rámci jedného z „najrozsiahlejších útokov“ od začiatku vojny, uviedol v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnych sieťach. Pri útokoch zahynulo najmenej osem ľudí, informuje TASR.
Ukrajinský prezident vo svojom príspevku na platforme X napísal, že všetky útoky smerovali na civilnú infraštruktúru vrátane energetických zariadení, železníc a mostov.
„Útoky sa zameriavali najmä na rozvodne a elektrické vedenia, od ktorých sú závislé jadrové elektrárne a ktoré spájajú ukrajinskú energetickú sieť s našimi susedmi v Európskej únii,“ dodal.
Najnovšie útoky poškodili aj niekoľko obytných budov. Zahynulo pri nich najmenej osem ľudí a ďalších 30 utrpelo zranenia.
Podľa Zelenského išlo o mimoriadne krutú operáciu zo strany Ruska. Celkovo sa Ukrajine podarilo zostreliť 79 riadených striel. Kyjev zároveň počas noci zasiahol tri ruské zariadenia na odpaľovanie balistických rakiet. „Jedno bolo zničené a škody na ostatných dvoch ešte vyhodnocujeme,“ dodal.
Ukrajinský líder tvrdí, že ruský prezident Vladimir Putin spustil útok veľmi demonštratívnym spôsobom po, podľa neho nevýrazných stretnutiach s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom, ktoré nepriniesli úspech v Putinovej snahe „prekresliť“ svet.
Rusko sa podľa jeho slov snaží kompenzovať svoju vojenskú a diplomatickú bezmocnosť práve týmto druhom „teroru“.
Zelenskyj opätovne vyzval svojich spojencov, aby reagovali na ruské útoky. Zdôraznil, že partneri Ukrajiny by nemali zostať len pri vyhláseniach o podpore jeho krajiny, ale mali by aj dodržiavať konkrétne dohody o protivzdušnej obrane.
„Poveril som ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí, aby sa ešte dnes spojilo so všetkými partnermi, ktorí už začali pripravovať balíky protivzdušnej obrany. Dodávky je potrebné urýchliť. Osobitne som s ukrajinským ministrom obrany (Jevhenijom Chmarom) prerokoval komunikáciu s našimi partnermi v Spojených štátoch ohľadom dodávky rakiet PAC-2 a PAC-3. Spoliehame sa na to, že Pentagón uvoľní dodávky, na ktoré čakáme,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti.
Ukrajinský prezident vo svojom príspevku na platforme X napísal, že všetky útoky smerovali na civilnú infraštruktúru vrátane energetických zariadení, železníc a mostov.
„Útoky sa zameriavali najmä na rozvodne a elektrické vedenia, od ktorých sú závislé jadrové elektrárne a ktoré spájajú ukrajinskú energetickú sieť s našimi susedmi v Európskej únii,“ dodal.
Najnovšie útoky poškodili aj niekoľko obytných budov. Zahynulo pri nich najmenej osem ľudí a ďalších 30 utrpelo zranenia.
Podľa Zelenského išlo o mimoriadne krutú operáciu zo strany Ruska. Celkovo sa Ukrajine podarilo zostreliť 79 riadených striel. Kyjev zároveň počas noci zasiahol tri ruské zariadenia na odpaľovanie balistických rakiet. „Jedno bolo zničené a škody na ostatných dvoch ešte vyhodnocujeme,“ dodal.
Ukrajinský líder tvrdí, že ruský prezident Vladimir Putin spustil útok veľmi demonštratívnym spôsobom po, podľa neho nevýrazných stretnutiach s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom, ktoré nepriniesli úspech v Putinovej snahe „prekresliť“ svet.
Rusko sa podľa jeho slov snaží kompenzovať svoju vojenskú a diplomatickú bezmocnosť práve týmto druhom „teroru“.
Zelenskyj opätovne vyzval svojich spojencov, aby reagovali na ruské útoky. Zdôraznil, že partneri Ukrajiny by nemali zostať len pri vyhláseniach o podpore jeho krajiny, ale mali by aj dodržiavať konkrétne dohody o protivzdušnej obrane.
„Poveril som ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí, aby sa ešte dnes spojilo so všetkými partnermi, ktorí už začali pripravovať balíky protivzdušnej obrany. Dodávky je potrebné urýchliť. Osobitne som s ukrajinským ministrom obrany (Jevhenijom Chmarom) prerokoval komunikáciu s našimi partnermi v Spojených štátoch ohľadom dodávky rakiet PAC-2 a PAC-3. Spoliehame sa na to, že Pentagón uvoľní dodávky, na ktoré čakáme,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti.