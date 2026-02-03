< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Rusko využilo prímerie na prípravu silnejších úderov
Moskva podľa Zelenského využila prestávku, ktorá bola výsledkom dohody s USA na žiadosť amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Autor TASR
Kyjev 3. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok naznačil, že Rusko využilo dočasné zastavenie útokov na ukrajinskú energetickú infraštruktúru na nahromadenie zbraní, aby následne podniklo ešte silnejšie údery, a to počas tých najchladnejších dní. Ukrajina sa podľa neho v utorok stala cieľom útoku, pri ktorom Rusi vypustili 71 rakiet a 450 dronov. Informuje o tom TASR.
Moskva podľa Zelenského využila prestávku, ktorá bola výsledkom dohody s USA na žiadosť amerického prezidenta Donalda Trumpa. Prímerie trvalo od piatka do nedele a Rusko sa počas neho vyhýbalo útokom na energetické zariadenia Ukrajiny. Zameriavalo sa však na logistické či iné ciele a pokračovalo aj v dronových útokoch v mestách.
Zelenskyj na sieti X informoval, že po trojstranných rokovaniach v Abú Zabí, ktoré sa uskutočnili predminulý víkend, Spojené štáty navrhli kroky na zmiernenie napätia, čo zahŕňalo zastavenie útokov na energetickú infraštruktúru. „Bol to veľmi rozumný návrh: ukážme celému svetu a našim spoločnostiam, že sa podnikajú kroky na zmiernenie napätia,“ napísal. Podľa neho Američania očakávali, že prímerie potrvá približne týždeň.
„Ak sa pozriete na zostavu úderov, ktorú Rusko zamýšľalo použiť v momente, keď sa skončili predchádzajúce rokovania v Abú Zabí, vtedy mali menej všetkého. Čo urobili? Odložili útok, zvýšili počet rakiet a dronov a zasiahli nás počas najchladnejších dní,“ doplnil ukrajinský prezident. Ruské sily podľa neho použili pri najnovšom útoku jedenapolkrát viac zbraní, než pôvodne plánovali.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok povedal, že obmedzené prímerie, o ktoré požiadal Trump, malo vytvoriť „dobré podmienky“ pre mierové rokovania v Abú Zabí. Druhé kolo týchto rokovaní sa malo pôvodne uskutočniť 1. februára, no podľa Zelenského bolo presunuté na stredu a štvrtok z dôvodov, ktoré nesúvisia s Ukrajinou.
„Z nášho pohľadu mala deeskalácia pokračovať. Nestalo sa tak,“ uzavrel Zelenskyj.
