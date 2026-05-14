Zelenskyj: Rusko zaútočilo na vozidlo OSN v Chersone
Zelenskyj potvrdil, že počet obetí nočného ruského útoku na Kyjev stúpol na päť.
Autor TASR
Kyjev 14. mája (TASR) - Ruské drony vo štvrtok zasiahli vozidlo Úradu OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) v meste Cherson na juhu Ukrajiny, uviedol prezident Volodymyr Zelenskyj. Moskvu obvinil, že na vozidlo zaútočila úmyselne, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„Dnes počas humanitárnej misie v Chersone Rusi dvakrát zaútočili na vozidlo OCHA prostredníctvom FPV dronov, pričom si nemohli nebyť vedomí, na aké vozidlo mieria,“ oznámil Zelenskyj na platforme X.
„Vo vnútri sa nachádzal vedúci OCHA a ďalších osem členov personálu. Našťastie nebol nikto zranený. Personál misie bol evakuovaný,“ dodal. Zdieľal aj video poškodeného auta s nápisom UN (OSN po anglicky).
Zelenskyj potvrdil, že počet obetí nočného ruského útoku na Kyjev stúpol na päť. Zranených je približne 40 osôb a záchranné a pátracie operácie podľa neho stále pokračujú. „Viac ako desať ľudí je hlásených ako nezvestných,“ dodal.
Zranených hlásili aj z Kyjevskej a Odeskej oblasti a z Charkova. Ukrajinský prezident už v skoršom príspevku potvrdil, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu v noci na štvrtok viac ako 670 dronmi a 56 raketami.
„Na všetky tieto útoky musí prísť spravodlivá odpoveď. A tlak na Moskvu musí byť taký, aby tam pocítili dôsledky svojho teroru. Je dôležité, aby globálne sankcie proti Rusku zostali v platnosti... A je tiež veľmi dôležité, aby svet nezostal ohľadom tohto teroru ticho a stál na strane Ukrajiny,“ uzavrel Zelenskyj.
